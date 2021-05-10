怕被抹紅？備註「出清中國名稱基金」　柯文哲：陳佩琪應有此考量

▲柯文哲赴市議會進行專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

監察院10日公布最新一期廉政專刊，其中台北市長柯文哲的財產申報中，特別備註有中國、大中華名稱的基金已全數出清，無任何不明的財產來源。台北市議員王鴻薇質疑，是擔心被扣紅帽子嗎？柯文哲則笑稱，這是陳佩琪寫的，跟他無關，但「應該是有這樣考量。」

關於監察院10日公布的最新一期廉政專刊，柯文哲與陳佩琪的財產申報裡面，特別備註「去年投資之基金，約1成有中國、大中華名稱，今年已全數出清。現金只有旅遊剩餘之若干外幣和約三萬家用台幣，總數少於十萬，不超過現金 100 萬之申報額度。夫婦之收入來源均來自市府薪資和醫院收入，年初尚有版稅收入，均留有機關、出版商之給付證明，重申無任何不明之財產來源」。

王鴻薇於北市議會詢問，為什麼要特別備註這段？是不是陳佩琪擔心柯文哲被扣紅帽子、被抹紅，乾脆一不做、二不休，把所有關於中國、大中華基金全出清？柯文哲回應，這是陳佩琪寫的，跟他無關，「我們家錢都是陳佩琪管的，不曉得她申報內容寫什麼。」

王鴻薇質疑，「這樣寫好嗎？」難道沒有意識型態嗎？是不是擔心柯文哲被抹紅。柯文哲透露，「她（陳佩琪）應該是有這樣考量。」自己回去會再問陳佩琪看看。