6本土「機場事件引起可能性高」！李秉穎認：防疫有破口

▲專家諮詢小組委員李秉穎。（圖／翻攝自 《hitfm周玉蔻嗆新聞》）

記者張乃文／綜合報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，中央流行疫情指揮中心已定調進入社區感染。對於此次暴增本土案例，是否與華航諾富特群聚有相關，專家小組成員李秉穎昨受訪時已解釋，「不排除兩者的相關性」，但還是要等病毒基因序列分析後，才能確定。而他今上廣播節目專訪時說明，現在的確是「防疫有破口」，從時間跟邏輯上來推理，與華航諾富特事件有關的可能性較高，但不排除有其他傳染鏈。

新北、宜蘭出現感染源不明個案，疫情升溫，指揮中心也已將警戒升至第二級。指揮中心指揮官陳時中今在立院詢答時坦言，「疫情今天有可能會進入第三級（警戒）。」對於防疫是否破功，台大醫師李秉穎接受廣播節目專訪時直言，要百分之百防疫才叫不破功的話，基本上很困難，沒人做得到，要這樣說去年老早破了10次。

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李秉穎認為，發生失控的疫情才叫破功，「現在的確是防疫有破口」，要怎麼補起來是我們要注意的，從防疫政策上要再去檢討。

究竟2起感染源不明事件，是否與華航諾富特群聚有關，李秉穎表示，現在沒證據說有關係，從時間和邏輯推理上來看，可能性是比較高，但也不排除有其他傳染鏈。現在來檢討防疫政策，有問題的地方是，有些特殊族群的隔離天數較短，但不是要怪誰，因為當初隔離5天、7天時也沒人反應。

李秉穎坦言，當時有人問他，他個人是不太放心，學理上就已經訂定14天，病毒不會特例存在。他強調，現在要做的是，不要獵巫或過度責備誰，檢討政策不讓病毒進入才是最為重要的。

李秉穎再次提到，機場事件是在發生感染源不明的社區感染前，理論上機場造成社區感染的可能性是蠻高的，因為境外人士入境都是嚴謹的14天，其他境外傳入病毒的機會很少，也不是沒有。他解釋，由於防疫規定14天也不是百分之百，根據新冠病毒潛伏期的統計，有99%是在14天內發病，但還有1%會漏掉。

李秉穎指出，以後會做的事是去研究基因序列，去看宜蘭病毒指紋跟機場是否一樣，就可以稍微判斷是否從機場過去，如今從邏輯推論是有可能相關，但缺乏實際證據。