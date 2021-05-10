「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

▲台中7歲柔道童被過肩摔20多次昏迷至今已經20天。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中豐原小一黃姓男童遭柔道教練及學長過肩摔20多下陷入昏迷，至今已經 20天仍未脫離險境。豐原醫院表示，黃童昏迷指數3分、腦壓維持25，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。而昨日母親節，黃童母親除了首度貼文呼喚寶貝兒子快點醒來外，白天也一直在醫院陪伴著兒子。

黃童母親昨日在臉書上貼出兒子去年送的母親節卡片，以及班上小朋友的合唱。黃母說，「歌聲中少了你，你要快點醒過來，唱給媽媽聽」、「但每次到夜深人靜時，我就好難過，想到我的小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，不論我如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛。」

字字句句都令網友感到心酸、難過，紛紛留言加油打氣，黃母最後也堅強寫下，她要代替孩子，「祝福天下母親，母親節快樂。」

▲黃童媽媽在臉書PO出去年黃童送給她的母親節卡片。（圖／擷取自黃童媽媽臉書）



7歲黃姓男童4月21日到私人柔道館練習，遭柔道教練及小四學長重摔27次「瀕腦死」，在部立豐原醫院醫療團隊全力搶救下，保住一命。但腦傷嚴重的他，手術後腦壓一度高達106，多日來男童求生意志強烈，腦壓一路下降至正常值25，但醫院仍強調腦壓恢復正常不代表健康會完全恢復，「仍需要奇蹟出現」。

【更多新聞】

►獨／7歲童遭拉下水溺死 高大成曝驗屍關鍵...父母也有責任



►溺斃夫遭控「拉7歲童的腳」溺水害命！妻出面回應：不能接受這指控

