　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

▲台中7歲柔道童腦壓下降到28。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

▲台中7歲柔道童被過肩摔20多次昏迷至今已經20天。（圖／翻攝自黃爸爸臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原小一黃姓男童遭柔道教練及學長過肩摔20多下陷入昏迷，至今已經　20天仍未脫離險境。豐原醫院表示，黃童昏迷指數3分、腦壓維持25，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。而昨日母親節，黃童母親除了首度貼文呼喚寶貝兒子快點醒來外，白天也一直在醫院陪伴著兒子。

黃童母親昨日在臉書上貼出兒子去年送的母親節卡片，以及班上小朋友的合唱。黃母說，「歌聲中少了你，你要快點醒過來，唱給媽媽聽」、「但每次到夜深人靜時，我就好難過，想到我的小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，不論我如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛。」

字字句句都令網友感到心酸、難過，紛紛留言加油打氣，黃母最後也堅強寫下，她要代替孩子，「祝福天下母親，母親節快樂。」

▲黃童媽媽在臉書PO出去年黃童送給她的母親節卡片。（圖／擷取自黃童媽媽臉書）

▲黃童媽媽在臉書PO出去年黃童送給她的母親節卡片。（圖／擷取自黃童媽媽臉書）

7歲黃姓男童4月21日到私人柔道館練習，遭柔道教練及小四學長重摔27次「瀕腦死」，在部立豐原醫院醫療團隊全力搶救下，保住一命。但腦傷嚴重的他，手術後腦壓一度高達106，多日來男童求生意志強烈，腦壓一路下降至正常值25，但醫院仍強調腦壓恢復正常不代表健康會完全恢復，「仍需要奇蹟出現」。

【更多新聞】

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵...父母也有責任

溺斃夫遭控「拉7歲童的腳」溺水害命！妻出面回應：不能接受這指控
 

ET快訊
身分證只要中2碼　麻辣鍋全桌可享「鮑魚吃到飽」
快訊／立榮爆胎卡跑道！印度僑胞台商「轉降落桃園機場」
快訊／立榮航班迫降松山機場畫面曝！　消防車開進機棚內
獨／華航再增確診陳時中急開會　染疫者是另一機隊的飛行教官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

快訊／松山機場立榮航空飛機迫降！消防車開進機棚內

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

快訊／松山機場立榮航空飛機迫降！消防車開進機棚內

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

動物園驚傳「機關槍掃射聲」？　真相揭曉：陸龜施展雄風在交配啦

野柳海洋世界特製「天國版VIP通行卡」　孝孫請託燒給外公

印度疫情失控奧會稱已做萬全準備參賽東奧　日網友嚇壞：別來

外交部：印度禁止國際班機降落　洽談包機確實遇到困難

兒童遊樂區有「眼鏡蛇洞」！他誤踩家門　腳邊冒出100cm雙蛇嚇翻

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

悍將中學第4屆校草選拔沒有他　林哲瑄中斷3連霸

貴婦豪砸120萬弄臭小三！前徵信業員工曝「驚人內幕」　做完秒離職

原民狩獵案803號釋憲　事件緣由及結果這裡看！

咬得到大塊筍丁！台中3代傳承包子店　天然芋泥、雙倍起司超欠吃

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

即／松山機場立榮迫降！

溺斃夫遭控拉7歲童的腳　妻出面回應

更衣室視訊男友人！一旁運動女全裸入鏡

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵

下個月畢業！高職生拱天宮旁車禍亡　母到場淚崩

燁聯大火操作不慎釀禍　遭勒令停工

即／普悠瑪卡在蘭陽大橋　網：宜蘭一天出事兩次

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

更多熱門

相關新聞

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵

太平頭汴坑溪9日發生溺水2死意外，死亡的李姓男童父親指控同樣已溺斃的陳姓男子拉他兒子的腳害命，將告過失致死。今天檢警將相驗，法醫高大成透露，通常溺斃案要查生前溺水或死後溺水，此案還要再查男童身上有無掙扎、抓痕，若有代表孩子在可能在岸上被抓下水、或是在水中被大人抓住難以脫身導致溺斃。

男童被罰抄課文！家長求情遭老師嗆爆

男童被罰抄課文！家長求情遭老師嗆爆

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

7歲兒溺斃！爸控「兒遭溺水男拉住腳」

7歲兒溺斃！爸控「兒遭溺水男拉住腳」

柔道童母發文：趕快醒來抱抱媽咪

柔道童母發文：趕快醒來抱抱媽咪

關鍵字：

柔道豐原男童

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面