溺斃夫遭控「拉7歲童的腳」溺水害命！妻出面回應：不能接受這指控

記者李忠憲／台中報導

一名7歲的李姓男童9日跟家人一起到台中太平區頭汴坑溪烤肉，卻與一名27歲陳姓男子雙雙落水身亡，而李父事後指控，是陳男拉到兒子的腳，才會害兒子因此殞命，因此不排除會對陳的家人求償。對此，陳男的妻子10日表示，不能接受小孩爸媽這樣指控，但對於事情詳細的情況並不清楚。

▲陳妻表示，對於詳細情況並不清楚。（圖／記者李忠憲攝）

陳男的妻子表示，「當時的狀況、過程我不是很清楚、我也不知道，當時我坐在石頭邊玩手機，我看到時人已經沉下去了，這指控沒辦法接受，過程狀況只有當事人知道吧，當時我老公先下去游泳、再來是孩子爸爸下去。」對於李父指控陳男拉住小孩子的腳一事，她則表示，「我不是很清楚。」

此外，陳妻表示，「僅知道陳、李2人是工作認識，但為什麼會約去烤肉這個我就不知道，他跟誰很熟我也不是很清楚，從來沒有過問，他是做什麼的我也不知道。」而陳妻也表示，「希望一切交由司法來判定。」

這起事故發生在9日，當時李家一家6口與陳姓友人夫妻相約到頭汴坑溪烤肉，而陳男疑似是在游泳時溺水，掙扎過程中拉下一旁的李姓男童，2人雙雙滅頂，獲救後雖然立即送醫搶救，但2人還是在同日下午分別宣告不治。

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