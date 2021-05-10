獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵...父母也有責任

▲台中一江橋下頭汴坑溪27日發生一起溺水意外，造成兩死，法醫高大成曝驗屍關鍵。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

太平頭汴坑溪9日發生溺水2死意外，死亡的李姓男童父親指控同樣已溺斃的陳姓男子拉他兒子的腳害命，將告過失致死。今天檢警將相驗，法醫高大成透露，通常溺斃案要查生前溺水或死後溺水，此案還要再查男童身上有無掙扎、抓痕，若有代表孩子在可能在岸上被抓下水、或是在水中被大人抓住難以脫身導致溺斃，但他也透露，整起事件李童父母也有責任要釐清。

▲高大成表示，檢警要釐清小男童死因外，小男童父母也有責任要查清楚。（圖／資料照片）



這起溺水意外發生在9日太平區頭汴坑溪，李童父親指控，兒子因踩到青苔滑倒落水，曾喊出「爸爸救我」，當他上前救兒子時，已在水中的陳男卻將兒子拉下水，兩人雙雙溺斃，將會對陳男提告。

法醫高大成提到，檢警除了要釐清男童溺斃原因之外，還有一個重點就是李童父母當時到底有無喝酒。高大成表示，當人體體內酒精濃度超過酒測值0.8，會喪失行為能力，但不論多寡，李童父母若真有飲酒，加上將小孩帶到有設禁止游泳、戲水的水域遊玩，恐也違法，難辭其咎。

▲悲傷母親節！男童母親昨日在醫院不斷祈禱愛子能救回，未料最後男童仍不治。（圖／資料照片）