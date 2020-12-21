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漫畫才子重要里程碑！敖幼祥創作40周花蓮開特展

▲▼「敖幼祥創作四十周年特展-在花蓮把漫畫動起來」在花蓮鐵道文化園區一館登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「敖幼祥創作四十周年特展-在花蓮把漫畫動起來」在花蓮鐵道文化園區一館登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「敖幼祥創作四十周年特展-在花蓮把漫畫動起來」20日在花蓮鐵道文化園區一館登場，與鐵道電影院共同舉辦開幕典禮，花蓮縣長徐榛蔚親自主持，與敖幼祥大師及在場貴賓共同揭幕，歡迎花蓮鄉親及全國遊客蒞臨觀賞，享受豐沛的藝文能量及動漫的深度魅力。

▲▼「敖幼祥創作四十周年特展-在花蓮把漫畫動起來」在花蓮鐵道文化園區一館登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

漫畫家敖幼祥與蕭言中、蔡志忠、朱德庸並列為「台灣四大漫畫才子」，更因創作著名漫畫《烏龍院》而有「大師兄」雅號。1980年起以作品《超級狗皮皮》及代表作《烏龍院》於《民生報》及《中國時報》連載，掀起一波漫畫熱潮，是台灣連載四格漫畫熱潮的開拓者，陸續榮獲諸多獎項。

縣長徐榛蔚表示，有鑑於「動漫」一直以來受到民眾歡迎，尤其以最貼近我們生活周遭的故事為基礎，政府也開始重視動漫產業之軟實力，並規劃將國產動漫行銷至全世界，花蓮縣政府近年來也與敖幼祥大師合作，包括縣府各局處宣導政策，也以敖老師創作方式呈現方式，提高民眾的關注度，更希望能將動漫產業扎根花蓮。

▲▼「敖幼祥創作四十周年特展-在花蓮把漫畫動起來」在花蓮鐵道文化園區一館登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚、敖幼祥與貴賓共同為特展揭幕。

徐榛蔚指出，隨著藝術下鄉政策執行以來，敖幼祥大師知名著作「烏龍院」及其畫風更是風靡中南區的年輕學子們，利用簡單線條繪畫及豐富的故事性，展現人生的哲理，作品更加迷人，流露花蓮藝術文化的深度與廣度，期許透過此次展覽讓民眾感受動漫的無限熱力，用創意開啟城市的無限可能。

除了創作以外，敖幼祥自2016年起展開漫畫下鄉教學及2017年啟動烏龍院漫畫小巴，走過東台灣37所小學，路程超過4500公里，更將漫畫小巴運送至綠島，將溫暖送至每一個角落，期使希望種子成長茁壯，這份對漫畫的執著與愛，是敖老師持續創作40年的原動力。

▲▼「敖幼祥創作四十周年特展-在花蓮把漫畫動起來」在花蓮鐵道文化園區一館登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

敖幼祥為花蓮縣長徐榛蘇介紹展出的作品。

另外，敖幼祥在花蓮創作超過26個年頭，出版漫畫書冊琳瑯滿目，近幾年更轉向動畫的創作與教學，除了與中國大陸動畫團隊合作完成104集「活寶動畫片」，在網路平台點閱率超過12億外，3年前開始在花蓮培養團隊，陸續完成「環保回收聯盟」6集、「烏龍院成語動畫劇場」52集與「烏龍院4格動畫劇場」10集等精彩的動畫作品。

文化局主辦展覽自109年12月18日起至12月27日，是敖幼祥老師在花蓮的創作中，十分重要的里程碑，因此以「動畫」出發，回顧敖老師在花蓮的創作歷程，作為其四十年創作系列其中一節輝煌的篇章，花蓮縣政府邀請鄉親蒞臨欣賞幽默風趣的展覽，享受豐沛的藝文能量及深度的視覺饗宴。

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