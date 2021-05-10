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溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

記者陳俊宏／綜合報導

台中太平頭汴坑溪發生溺水2死意外，死亡的7歲李姓男童父親指控，同樣已溺斃的27歲陳姓男子拉他兒子的腳害命，將告過失致死。對此，律師林智群今天（10日）預言官司結局。

▲▼台中頭汴坑溪7歲男童、27歲男溺水，父親受訪，母親哭泣祈求，警消說明。（圖／民眾提供）

▲▼李父強調會對陳男及其家屬究責。（圖／民眾提供、家屬提供）

▲▼台中頭汴坑溪溺水意外，死者7歲男童與父親合照。（圖／家屬提供）

林智群在臉書發文說，「嗯，人都死了，提告結果只會是不起訴，人都死了，你能把死者抓去關嗎？所以調查有沒有抓腳，只是給小朋友家屬一個答案而已。」他也引用《刑事訴訟法》第252條第6款，案件有下列情形之一者，應為不起訴處分，其中一點為「被告死亡者」。

林智群也表示，如果男童家長是要申請犯罪被害補償金的話，「告死者，也是有意義的，就看檢察官要不要給它認證。」對此，有網友留言，「請問可以就死者遺產部分求償嗎」？林回，「陳男27歲，應該沒什麼錢。」

這起事故發生在9日，當時李家一家6口與陳姓友人夫妻相約到頭汴坑溪烤肉。而陳男疑似是在游泳時溺水，掙扎過程中拉下一旁的男童，兩人雙雙滅頂，獲救後雖然立即送醫搶救，但兩人還是分別宣告不治。

對此，李父事後指控，是陳男拉到兒子的腳，才會害兒子殞命，因此不排除會對陳的家人求償。不過，陳妻今出面回應，不能接受對方這樣指控，但她對事情詳細的情況並不清楚，希望一切交由司法來判定。

▲▼台中頭汴溪2人溺水失蹤。（圖／民眾提供）

▲▼警消到場搜救。（圖／民眾提供）

▲▼台中頭汴溪2人溺水失蹤。（圖／民眾提供）

頭汴坑溪2死！7歲童家長喊告「溺斃男」　律師預言結局。（圖／翻攝林智群臉書）

▲▼林智群發文。（圖／翻攝林智群臉書）

頭汴坑溪2死！7歲童家長喊告「溺斃男」　律師預言結局。（圖／翻攝林智群臉書）

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