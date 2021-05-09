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桃園女大生遭拍臀性騷！校方「拒給影片」她教官室落淚：好害怕

▲▼桃園女大生遭拍臀性騷！校方處理7天「拒給影片」她教官室落淚：好害怕。（圖／翻攝Google地圖）

▲女大生在校門口被一名外籍男大生拍臀性騷。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名19歲D女在個人IG淚訴，她2日在傍晚在校門口被一名男學生拍臀部性騷擾，當下男學生及其友人僅稱喝醉便離開。事後，D女向校內性平會檢舉，希望可以拿到監視器畫面卻被教官室拒絕，淚訴「我也是人身父母養的」。

D女表示，她日晚間6時13分許在校門口前的商店取貨，經過兩名外籍男大生時，其中一人竟大力拍打她的臀部。當下，另名男大生不斷道歉，稱出手的男子酒醉，且雙方互不認識，所以不能提供姓名、學籍等資料，兩人也趁D女向警衛求助時逃跑。

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「我心其實都涼了一半」，D女說，A教官2日帶她到諮商輔導組瞭解詳情，並在敘述過程後填寫「希望加害者的處置」欄位，卻得知僅能記過處分，但她轉念一想，希望可以讓出手的男大生停學、留紀錄在身，以及外加精神賠償，「他畢業之後也可能會拿台灣的工作簽證，他今天如果有性騷擾前科，也許某些工作機會就不會找上他」，「今天我不處理不說他就會繼續放任。」

▲▼桃園女大生遭拍臀性騷！校方處理7天「拒給影片」她教官室落淚：好害怕。（圖／女大生授權提供）

▲D女想拿監視器畫面自保，卻被教官說「好麻煩」。（圖／女大生授權提供）

D女說，性平會負責人7日找她修改資料及確認監視器畫面，稱有老師指認兩名男子為都是校內同班大一生，皆為越南籍，但不讓她指認是否為當事人。此外，當她想要監視器畫面時，卻被以「機密檔案」為由拒絕，要求她去教官室申請。

沒想到，D女到教官室時，另名B教官承接業務，但態度卻非常強硬，表示一切都會由性平會處理，拒絕提供監視器畫面，且打給性平會負責人聯繫時，還說出「她來和我們要影像檔案，你們等等檔案傳給我，我現在還要回去調影像『太麻煩』」等話語，讓D女無法接受。

▲▼桃園女大生遭拍臀性騷！校方處理7天「拒給影片」她教官室落淚：好害怕。（圖／女大生授權提供）

▲D女受訪時一度哽咽，認為自己也是人身父母養，希望校方可以重視。（圖／女大生授權提供）

D女向《ETtoday新聞雲》表示，她每次重複過程都會想起案發時的恐懼，因此在跟教官講時也忍不住落淚，但教官當下非但沒安慰，還稱調閱畫面麻煩，種種言行都讓她非常難過，在訪問途中哽咽地說「我也是人身父母養的…」。

D女說，她未滿20歲不想先報案，擔心事情鬧大後家人會因擔心她而為此忙碌，也可能要求她轉學。目前她只希望學校可以積極處理該事件，而不是等到媒體都報導後才追進度處理。

最後，D女坦言，會發生性騷擾案件不是她自願的，雖然A教官、性平負責人都有說過她很勇敢，也願意聽她控訴，但她還是從處理態度中看到對方無語中的不情願，且事發後只要她晚上回家，聽到身後有腳步聲都會下意識回頭並加快腳步，「內心真的都是無數的害怕」。

D女將過程PO在IG，不少粉絲及友人紛紛留言加油，「什麼鳥規定，傻爆眼」、「不是自己的小孩都無關緊要」、「一定要讓他付出代價才行」、「我也曾經遇過性騷擾，妳很勇敢處理很棒」、「覺得要告，除了保護自己、維護自己的權益之外，假設這次只是記個過然後放過他，之後可能變本加厲在別的受害者身上啊」。

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