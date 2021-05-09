「確診機師有來過」緊急閉店消毒　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

▲「確診機師有來過」Pilot in Cafe咖啡館緊急閉店消毒。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

因中央流行疫情指揮中心表示，確診機師（案1183）曾赴中壢區Pilot in Cafe咖啡館，使這家位於桃園青埔、全台唯一設有空中巴士A320模擬駕駛艙的輕食咖啡館受到囑目。對於「確診機師有來過」，經營業者張姓機師說，8日收到通知後，一早緊急閉店配合消毒，也收到常客私訊關心。

▲全台唯一設有空中巴士A320模擬駕駛艙的Pilot in Cafe咖啡館，經營業者張姓機師(右)。（圖／記者楊淑媛攝）

Pilot in Cafe咖啡館的張姓業者是一名外籍航空機師，因為是在地青埔人，去年疫情發生後，而留職停薪，獲家人支持，而於去年10月於青塘園附近開設這處位於巷內的機師咖啡館，館內有空中巴士A320模擬駕駛艙，供客人體驗及仿飛機餐食供應，開幕營業以來，因相當具有特色，吸引許多同業及消費者前往。

▲張姓業者和星宇航空董事長張國煒在模擬駕駛艙門口簽名(左）。（圖／記者楊淑媛攝）

其中，到訪的重量級機師，則屬星宇航空董事長張國煒，張國煒並在Pilot in Cafe咖啡館內、進入空中巴士A320模擬駕駛艙門口簽名，因K董的加持使該店知名度大增。

▲業者於臉書貼出機長廣播防疫通知。（圖／翻攝自Pilot in Cafe咖啡館臉書）

業者張姓機師說，因「確診機師有來過」8日收到通知後，該店一早緊急閉店配合消毒，也收到常客私訊關心。不過，疫情期間該店嚴格實施客人需帶口罩、實聯制等防疫措施，而確診機師（案1183）則是在5月1日第一次來店，當時該名機師除了有戴口罩，並表示已打過疫苗，「健康沒問題」。

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