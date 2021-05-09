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台南醫院新化分院配電盤起火竄煙　警消緊急疏散59人

▲衛福部台南醫院新化分院地下室，9日中午傳出火警，台南市消防局出動消防人車前往搶救，並協助院方疏散59名病患。（圖／記者林悅翻攝）

▲衛福部台南醫院新化分院地下室，9日中午傳出火警，台南市消防局出動消防人車前往搶救，並協助院方疏散59名病患。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛福部台南醫院新化分院地下室，9日中午傳出火警，台南市消防局出動各式消防車13車25人前往搶救，消防人員發現係地下泵浦室配電盤起火竄煙，除全力撲滅火勢外，並協助院方疏散59名病患，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119報案台，於9日中午12時35分許據報，位於新化區之衛福部台南醫院新化分院發生火警，馬上出動各式消防車13車25人前往搶救，並協助院方疏散59名病患。經初步調查，起火點位於地下室機房，初判應為配電盤起火，現場警消架設水線灌救，於下午2時4分將火勢撲滅。

初步勘查起火現場為新化分院（RC建築地上4層，地下1層）地下泵浦室，面積60平方公尺，燃燒配電盤約3平方公尺，確切起火原因及財物損失，有待消防局進一步調查釐清。

台南醫院新化分院指出，中午12時35分，在B1消防幫浦室發生配電盤火警，消防警報作動經工作人員查看後，立即通報消防隊，火勢於下午2時4分撲滅。雖然火勢侷限在地下室，未影響1樓以上樓層，但由於目前尚斷電進行查修及復原工作，因此9日新化分院2名加護病房及23名急性病房病人，將轉回總院繼續治療。其中以加護病房及需要氧氣病人優先，其餘病患依序轉回中。
 

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