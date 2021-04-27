吸頂式感應燈控開關自燃起火　消防局：請定期檢修汰換以免引火

▲台南市1所大學系辦公室吸頂式感應燈控開關自燃起火，報好及時發現撲滅而未釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

凡使用電的器具，即有故障、引火之虞，台南市1所大學系辦公室「吸頂式感應燈控開關」起火燃燒案例雖不常見，但仍需定期檢修或汰換，以免成為居家引火燃燒之潛藏因子。

節能減碳為目前重要課題，不僅可減緩地球溫度上升，亦可節省荷包，實在是一舉數得，節能產品有許多種，其中吸頂式感應燈控開關，普遍被學校或辦公室所使用。藉由感應燈控開關來感應有無人員在室內，進而控制電燈之自動開啟或自動關閉來節能，但其感應燈控開關是有使用壽命的，當使用一段時間後就可能會損壞，必須進行檢修或汰換。

之前台南市１所大學系辦公室，因「吸頂式感應燈控開關」損壞，許久並未維修汰換，因時間久亦疏忽，放任其為通電狀態，而電源開關負載電流過大經常發生跳電情形，但並未有效的檢修吸頂式感應燈控開關及相關負載，終至發生火災，所幸火災發生在下午2時許，正是學生活動時間，及早發現火災、立即撥打119報案，並拿滅火器初期滅火，雖然初期滅火並未成功，但因及早通報消防局，消防車迅速到達搶救，僅辦公室木櫃及雜物燒損，並未造成延燒。

消防局指出，常見電氣火災之原因有「短路」、「過電流」、「積汙導電」、「接觸不良」、「半斷線」及「漏電」等，消防局統計台南市今年建築物火災起火原因，「電氣因素」為第2名，預防電氣火災除了｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則外，尚須注意檢修，損壞之電器用品要維修或汰換，勿放任其為通電狀態而疏忽，電源開關發生過電流跳電情形，要請合格水電人員檢修改善，勿僅將無熔絲開關復歸後繼續使用，以免增加火災危險因子。

消防局李明峯局長提醒民眾，為有效防範電氣火災，請定期檢修電氣（器）用品、正確使用電氣（器）用品，並遵守｢5不1沒有，電氣火災遠離我｣原則，以防範電氣火災。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，只要多加留心，必能預防「電氣因素」所造成之火災案件，而一般住宅請裝設「住宅用火災警報器」，及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，以保障市民生命財產。

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