搶救彰化母黑米！被綁著當「BB槍活靶」　全身上百彈痕還流血

▲米克斯浪浪被發現疑似全身佈滿BB彈痕。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮近日被民眾發現有1隻年約7歲以上的黑色米克斯，身上全佈滿了超過百個圓型流血結痂的新舊傷痕，心疼牠的網友在臉書po文圖，要民眾協尋，社團法人彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會許爸爸，立馬判斷牠一定是被綁著遭「BB彈射擊」，一定會盡力搶救牠。

快樂屋流浪動物關懷協會林理事長指出，上周在復興路附近有看到這隻米克斯，牠已經結紮，對人非常畏懼，身上有流血還有結痂，全身佈滿密密麻麻的傷口，起初以為是被跳蚤咬傷，但跳蚤傷口不至於會流血，令人怵目驚心的是圓圓的傷痕佈滿全身，發現當天有前往投藥餵食，看了讓人真的很揪心。

這篇po文被分享到其他社群，網友氣得怒罵「用BB彈打狗狗的人也該被同樣的對待真的很可惡」、「可以不愛但別傷害，他也是個生命啊」，「畜渣越來越多」、「是什麼心態虐待這個孩子」。

許爸爸說，這隻黑色米克斯，一看圖片便知道牠一定是被綁住然後被射BB彈，與被狗群攻擊的傷痕明顯不同，現在牠身上的傷口一定很痛，看牠很懼怕的眼神，極有可能牠會躲起來，一旦傷口感染恐怕會危及生命，上午發動志工找不到，晚上會再一次到牠經常去的廟口前尋找，盡快搶救牠的生命。

►潘曉穎命案下｜陳同佳殺人3年仍逍遙法外！台檢警當時已飛抵香港...

►女孩要的都在這裡