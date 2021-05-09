英王室兄弟檔失和18個月！記者爆遭威廉疏離：只因「親近哈利」

▲威廉跟哈利的不和關係已經持續長達18個月。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國威廉王子與哈利王子的關係陷入僵局已經超過18個月，而在哈利與妻子梅根上節目公開指控王室後，兩人的關係更是再度降到冰點。儘管日前菲利普親王逝世時，曾有媒體捕捉到兩兄弟交談的畫面，但至今仍未真正「和好」。一名與威廉、哈利關係友好的記者近日接受《泰晤士報》採訪時則透露，自己與威廉已有20年交情，但威廉疑似認為他站在哈利那邊，因此刻意疏離他。

根據《泰晤士報》報導，曾在10年前主持威廉王子與凱特王妃的獨家訂婚專訪《十分鐘新聞》（The News at Ten）的英國獨立電視台記者布拉德比（Tom Bradby），2001年被公司任命為王室記者，此後便與威廉王子建立長達20年的友誼。然而他怎麼也沒想到，自己也會因此捲入兩兄弟的紛爭中。

▲布拉德比曾是威廉王子的密友。（圖／推特／@tombradby）



威廉與哈利鬧不和已經超過18個月，儘管先前在菲利普親王的葬禮中，兩人的關係稍有緩和，但仍然沒有回到當初的樣子。布拉德比直言，「他們之間沒有爭吵，生活也很簡單，但是在過去的一年半裡，不論是對他們個人還是公眾而言，這慢慢演變成一件非常困難的事情。」

布拉德比表示，威廉認為他似乎「站在哈利那一邊」，因為他經常與住在加州的哈利通信和通電話。布拉德比說，威廉已經不再信任他，並開始疏離他。據悉，有王室內部人員告訴布拉德比，威廉對他的表現非常失望，因為他在報導中的語氣就像是在支持哈利與梅根。

▼布拉德比曾主持哈利與梅根的非洲紀錄片。



Harry on whether he and Meghan might live in Africa one day. pic.twitter.com/7QSt1R683v — tom bradby (@tombradby) October 20, 2019

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