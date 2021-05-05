在位最久的「女王丈夫」　英國王室公布菲利普親王官方死因！

▲菲利普親王死因出爐。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Philip）於4月9日病逝，享耆壽99歲，葬禮已於上月中旬舉行，不過英國王室當時並未透露詳細死因，直到最近才由皇家御醫托馬斯爵士（Sir Huw Thomas）證實，死因為「老死」（died of old age）。

根據《太陽報》報導，菲利普親王4月9日逝世時，白金漢宮只宣布親王「安詳逝世」，但親王今年初才住院一段時間，甚至幾周前才動心臟手術，讓外界揣測真正死因。英國皇家御用內科醫師托馬斯爵士證實，他並沒有其他可識別的疾病或傷害導致死亡，因此死亡證明中僅簡單陳述為老死。

據英國的認定，死者若超過80歲，且被醫生照顧很長一段時間，加上是由身體情況漸漸衰弱的情況下死亡，那麼死因就能列為「老死」。目前菲利普親王的私人秘書已在4月13日辦理死亡登記。

另外，死亡證明書上還註明了親王的血統和他原本的姓氏，在姓名欄位寫著「英國愛丁堡公爵菲利普親王殿下，曾是希臘與丹麥王子，曾名為菲利普蒙巴頓」。職位欄位則列入他一直以來都相當自豪的「海軍軍官」，以及「英國親王」，第2個職業則標示為「君主伊麗莎白女王陛下的丈夫」。

從1952年女王上任至今，菲利普親王也在2009年成為在位時間最長的「女王丈夫」，同時扮演好輔佐與陪伴的角色，擔任780餘個組織的贊助者、主席與成員，並獨自執行了超過2萬2200個王室任務。

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