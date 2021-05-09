壽險業建議兩方向　打造「未來媽媽」後盾！

▲康健人壽提醒媽媽們，在為家人的幸福健康辛勞奔波之餘，更應好好審視自身保障是否足夠。（圖／康健人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

台劇《未來媽媽》將「婚不婚」、「生不生」、「孕不孕」端上檯面，引起諸多女性觀眾的共鳴，尤其從結婚到備孕生子的艱難，以及工作、家庭兩頭燒，一年一度的母親節來臨，除了慰勞媽媽，壽險業者建議讓保險成為媽媽最好的後盾。

全球人壽表示，台灣女性首胎平均年齡隨著初婚年齡遞延，據內政部統計通報，108年生育首胎的生母平均年齡31歲，其中35歲以上者占23%。同時，據衛生福利部統計，有配偶或同居伴侶婦女平均每日花4.41小時處理無酬照顧，是另一半的3倍；衛福部最新「15-64歲婦女生活狀況調查報告指出，最近1年有收入的已婚婦女比例高達77.5%、平均月收入為3萬1,568元，而這些有收入的婦女中，平均提供收入的54％做為家用；全球人壽表示，媽媽作為全家的支柱，必須透過保險來補足風險缺口並檢視保障是否足夠。若以孩子成長階段來區分，可分為學齡期媽媽、空巢期媽媽2大族群，建議媽媽們投保重點，包括實支實付醫療險、終身醫療險、利變型終身壽險、長照險。



第一，學齡期媽媽；當小孩還在求學的過程中，家庭支出通常都比較高，這時候一定要先檢視媽媽的保單，補足基本醫療保障缺口，包括終身醫療險、實支實付醫療險等；若有餘裕，再考慮規劃長照險，也可透過利變型美元還本終身壽險開始準備小孩的教育基金，考慮預算問題還可選擇長年期繳費來降低每期保費負擔，利用商品宣告利率機制及時間複利效果加速累積保單價值，以生存保險金做為小孩每年的大學學費或出國求學費用等，讓孩子不用一出社會就背負數十萬的學貸，還有終身壽險保障。



第二，空巢期媽媽；全球人壽指出，媽媽可以把預算多留在自己身上，隨著健保制度的改變及醫療費用不斷調漲，民眾自費醫療的費用也日益加重，若自己本來就有實支實付醫療險，但保額不足時，建議可以透過加購自負額型實支實付醫療險，搭配原有的實支實付醫療險，不但可以提高保障限額，且無須再另購主約，保費也更精省，保障更全面。

至於退休金規劃，全球人壽建議，部分利率變動型壽險商品在繳費期間更提供高壽險保障倍數，且繳費期滿後還能轉入年金險規劃，提供穩定的退休金流，是退休規劃的好選擇，不管是「學齡期媽媽」或是「空巢期媽媽」，都必須要每年進行保單健檢，依照媽媽自身規劃及整個家庭需求，適時調整保單，才能真正讓保險成為媽媽最好的後盾。

母親是家庭的重要支柱，在為家人的幸福健康辛勞奔波之餘，康健人壽提醒，更應好好審視自身保障是否足夠，歷年「360°康健指數」調查發現，近7成女性受訪者最擔心的健康問題包括癌症、意外、心血管疾病等，而職業婦女壓力的前三大來源，分別是個人健康、工作負擔以及家庭經濟壓力，突顯健康和財務的影響。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，現代媽媽們因為身分多元，是妻子、母親、女兒，同時也是員工、主管、創業者，家庭和工作兩頭都需兼顧，面對的負擔和壓力更顯沉重；此時，完善的保障讓母親們可以無後顧之憂的照顧家庭，減輕對未來的不確定感，擁有更輕盈的生活。