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台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝

▲台南市某私幼爆發不當管教事件，教育局重罰主要行為人50萬元並公告２人終身禁教。（記者林東良翻攝）

▲台南市某私幼爆發不當管教事件，教育局重罰主要行為人50萬元並公告２人終身禁教。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南市某私立幼兒園爆發不當管教事件，引發社會關注，台南市教育局表示，經召開教保相關人員違法事件認定委員會審議，確認涉案教保人員情節重大，已依法對主要行為人裁處50萬元罰鍰並終身不得再任教保服務人員，展現「虐童零容忍」立場。

教育局指出，涉案吳姓教保員於教學與照顧過程中，對班上多達13名幼兒施以推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等不當行為，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃長達20分鐘，並以書本及紙張覆蓋幼兒臉部，行為已嚴重逾越社會可接受範圍。經認定屬情節重大，依《教保服務人員條例》裁處50萬元罰鍰，並終身禁止任職教保人員。

另同班崔姓教保員雖未直接施暴，但在場目睹多次不當管教卻未予制止，甚至放任情況持續。教育局認定其未善盡保護幼兒責任，裁處6萬元罰鍰，並限制1年內不得任教保服務人員，同時須接受9小時相關輔導課程並繳交心得報告。

教育局說明，接獲通報後即依規定啟動調查，並調閱園內監視器畫面查證，全案依法完成調查程序。相關人員姓名及任職機構已同步公告於「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，供家長查詢與監督。

為強化家長安心機制，教育局也已建置公開查詢平台，揭露違法教保人員裁罰紀錄，提升幼兒園透明度與社會監督力。

教育局強調，市府對任何形式的不當管教採取零容忍態度。自114年起，凡發生情節重大案件，除對行為人開罰外，亦將對幼兒園處以減招、停招、停辦甚至廢止設立許可等處分，以全面提升教保品質與幼兒安全。

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