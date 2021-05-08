福建宣布暫停「台胞檢疫便捷通道」　因諾富特突增10多例本土確診

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省官方8日上午宣布，由於台灣在4月30日至5月7日間新增10多例本土確診，決定暫停原定於5月10日零時起實施的「台胞來閩檢疫便捷通道」試點工作。

福建省官方提到，自從發布「台胞來閩檢疫便捷通道」公告後，他們了解到，台灣發生華航飛行員群聚感染和多起本土確診病例，4月30日至5月7日，台灣地區新增10多例本土確診病例。

福建省官方指出，根據「便捷通道」試點工作方案動態管理要求，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，則暫停對台灣地區全域「便捷通道」措施，「據此，我們決定推遲實施試點工作。」

福建省官方表示，根據目前台灣疫情情況，決定推遲實施台胞來閩檢疫「便捷通道」措施，是在落實試點工作方案的有關精神和具體規定，嚴防疫情輸入，各項工作必須認真嚴謹科學，「我們將密切關注島內疫情形勢，根據有關規定視情適時實施『便捷通道』措施。」

「台胞來閩檢疫便捷通道」原先定於5月10日零時起實施，根據福建官方的公告，對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩的台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」；在金門、馬祖連續居住滿28天以上並通過「小三通」直航來閩的金門、馬祖籍居民，無需隔離。