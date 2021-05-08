　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

福建宣布暫停「台胞檢疫便捷通道」　因諾富特突增10多例本土確診

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省官方8日上午宣布，由於台灣在4月30日至5月7日間新增10多例本土確診，決定暫停原定於5月10日零時起實施的「台胞來閩檢疫便捷通道」試點工作。

福建省官方提到，自從發布「台胞來閩檢疫便捷通道」公告後，他們了解到，台灣發生華航飛行員群聚感染和多起本土確診病例，4月30日至5月7日，台灣地區新增10多例本土確診病例。

福建省官方指出，根據「便捷通道」試點工作方案動態管理要求，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，則暫停對台灣地區全域「便捷通道」措施，「據此，我們決定推遲實施試點工作。」

福建省官方表示，根據目前台灣疫情情況，決定推遲實施台胞來閩檢疫「便捷通道」措施，是在落實試點工作方案的有關精神和具體規定，嚴防疫情輸入，各項工作必須認真嚴謹科學，「我們將密切關注島內疫情形勢，根據有關規定視情適時實施『便捷通道』措施。」

「台胞來閩檢疫便捷通道」原先定於5月10日零時起實施，根據福建官方的公告，對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩的台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」；在金門、馬祖連續居住滿28天以上並通過「小三通」直航來閩的金門、馬祖籍居民，無需隔離。

ET快訊
快訊／北宜機車雙載自摔！18歲騎士無心跳　16歲女乘客重傷
獨／撞殺名嘴母！美髮男遭爆是渣男　臉書「約砲對話」曝光
女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證　「恭喜妳，爸爸感到光
現在快出門！東東森森好朋友生活節群星開唱　闖關拿大禮、文創市
竹科男友說溜嘴「媽媽幫他打手槍」！　狂人再爆媽會用嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紅衣女25樓墜落畫面曝光！　一樓租客秒退房...「她雙腿全斷！」

福建宣布暫停「台胞檢疫便捷通道」　因諾富特突增10多例本土確診

陸媒批美炒作「火箭失控」　藉此發展「太空戰」能力

美支持「疫苗免專利」淪空頭支票？　陸官媒：別光喊口號

與布林肯再度同台　王毅：樂見美國真正實踐多邊主義　

不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回一句話瘋傳

紅衣女拍抖音25樓墜亡！「遺書全文曝光」…驚悚內容只有名字是手寫

喜得冠軍馬　「野甜男孩」丁真獲「永久賽馬王子」獎　

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦：公然散佈「台獨」言論

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

中正女大生失蹤！男友恐涉重嫌 家中疑搜出骨骸...還肢解流浪貓

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

紅衣女25樓墜落畫面曝光！　一樓租客秒退房...「她雙腿全斷！」

福建宣布暫停「台胞檢疫便捷通道」　因諾富特突增10多例本土確診

陸媒批美炒作「火箭失控」　藉此發展「太空戰」能力

美支持「疫苗免專利」淪空頭支票？　陸官媒：別光喊口號

與布林肯再度同台　王毅：樂見美國真正實踐多邊主義　

不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回一句話瘋傳

紅衣女拍抖音25樓墜亡！「遺書全文曝光」…驚悚內容只有名字是手寫

喜得冠軍馬　「野甜男孩」丁真獲「永久賽馬王子」獎　

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦：公然散佈「台獨」言論

「年輕人天真以為中共不會犯台」　馬英九：美日不會出兵馳援

華郵記者通訊紀錄遭調查！踢爆川普醜聞惹禍　總編向司法部討說法

廢稻殼化身「富氧炭材」空氣清淨高手　抗菌除臭氧滅PM2.5

快訊／苗栗騎士過彎直插「護欄、電桿中」！下秒墜8m竹林　骨折送醫

金融圈再爆桃色風波！北富銀女經理遭人妻控勾引鮮肉下屬　銀行火速調職

「超殺毛孩禮品」拿不完！　快來東東森森好朋友生活節轉幸運輪盤

小學生化身小小執行官　查封、拍賣、拘提…桌遊競賽拿獎金

北宜雙載機車自摔！18歲騎士當場失去心跳　16歲女乘客重傷倒地

3童女童住豬舍塌漏屋...一幅畫感動眾人　義工團助圓夢「大房子」

斷指接不回「扔進酒罐醃」！　他2週後取出成功解鎖手機

大陸熱門新聞

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

紅衣女「拍抖音」墜亡！桌上找到白色藥瓶

這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回覆

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

10年生5孩躲坐牢　女來不及懷孕慘了

高中妹行李放肛塞　被車站安檢員拍照取笑

屁孩痛毆小熊維尼　沒品父還護航

師父救我，實在吃不下了！ 景區孫大聖「香蕉吃到飽」快成豬八戒

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

丁真獲頒「永久賽馬王子」獎

玻璃棧道炸裂！遊客慘懸250公尺高空嚇尿

紅衣女25樓墜落　驚悚畫面曝光！

「120年了還在做夢」 網路畫師烏合麒麟「一張老照片」諷G7合照

更多熱門

相關新聞

福建放寬台人隔離檢疫方案 陸委會：「通惠情」具高度統戰性質

福建放寬台人隔離檢疫方案 陸委會：「通惠情」具高度統戰性質

大陸福建自10日起祭出台胞入閩檢疫便捷通道措施。包括採用「2＋19」個人可往返工作及居住地之自主管理和居住在金馬28天以上居民透過小三通入閩可免隔離等新制。對此，陸委會發言人邱垂正表示，相關入境檢疫便利通道新措施，是為落實福建「通惠情」對台促融工作，「具有高度統戰性質。」

福建5/10起推台胞隔離「2+19」新措施：金馬居民小三通入境免隔離

福建5/10起推台胞隔離「2+19」新措施：金馬居民小三通入境免隔離

花蓮6.2強震晃全台　福建香港也狂搖

花蓮6.2強震晃全台　福建香港也狂搖

胡瓏貿成FA大物 合約年繳CBA佳作

胡瓏貿成FA大物 合約年繳CBA佳作

手機掉車上　女拒付運費慘跑75公里

手機掉車上　女拒付運費慘跑75公里

關鍵字：

福建

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

雞排妹深夜直球對決陳沂！

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

女大生拍AV被抓包！男人緣瞬間變好

連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢

江宏傑親姊：水落一定石出！

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

輾腳警怒提告！學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

婆婆拒讓回家祭祖！媳婦超強後援1句話讓她閉嘴

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

厭貓爸摟喵睡！她笑：身體很誠實

更多

最夯影音

更多
王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」
「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面