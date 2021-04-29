福建5／10起推台胞隔離「2+19」新措施：金馬居民小三通入境免隔離

▲經廈門機場台灣民眾入境可採用「2+19」隔離新制。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／台北報導

福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組今（29）日發佈公告，將於5月10日零時起實施台胞來閩入境檢疫便捷通道措施試點工作。包括採用2天集中隔離觀察＋19天個人閉環管理（可往返工作及居住地）及居住在金馬28天以上居民透過小三通入境福建可免隔離等新制。

▲透過小三通前往福建的金馬民眾可免隔離，惟台灣目前還未開放人員小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

福建省「台胞來閩入境檢疫便捷通道措施試點工作」指出，對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩（目前為廈門機場）的台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」的便捷措施，閉環管理期間允許台胞在加強防護、做好健康管理前提下，實施「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。

符合條件者，由其在福建工作（邀請）單位提前7個工作日以上，向當地台港澳部門提交《台胞便捷通道申請表》、《台胞個人健康承諾書》、《工作單位監管承諾書》及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等材料進行申請（省屬企業直接向省台港澳辦申請）。

申請獲批後，台灣民眾需提供入境前28天無台灣、澳門地區以外旅居史有效證明材料，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供新冠病毒疫苗接種證明）等核驗材料。同時，2天集中醫學觀察期間產生的費用由觀察對象自行承擔。

此外，在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過福建對台「小三通」客運直航口岸來閩，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等。