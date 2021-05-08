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「輾腳警視角」照片公開還原現場！　爆委屈：有他找議員關說錄音

記者黃君瀚／綜合報導

桃園莊姓交警去年6月時誤認禮讓來車的黃男違停，上前示意駛離，不料左腳意外被輾過，即便對方不斷道歉，事後他仍提告對方肇逃。這段影片1年後在「爆料公社」引起網友一面倒的撻伐，莊警自認委屈，公開2張警察視角照片自清，更加碼爆料黃男找議員關說施壓，他握有關鍵錄音檔。

輾腳影片6日被轉發至「爆料公社」後引發網路攻訐，莊警留言還原那天的現場情況，表示是看到車流堵住要過去了解，逆向騎車也亮了警示燈，「我看他停在那邊不走後方車子一直按喇叭我才過去的」。他說黃男黑紙貼太厚，只能貼近看確認車內有沒有人，「我敲他的車窗並用手勢請對方搖下車窗，這他都沒講！」

輾腳警公開「警察視角片」還原現場（圖／翻攝爆料公社）

▲莊警公布警方視角的畫面。（圖／翻攝爆料公社／下同）

莊警無奈表示，那個時間點他快下班了，根本不用去惹事生非，「我從頭到尾連一塊錢都沒跟對方要求」。事後2人到了派出所，本來試圖和解，怎料黃男主張他有車損，才讓和解破局，「之後他找我講和解的語氣，你們也都沒聽過，就這樣一直講我是流氓？」

至於為什麼堅持要提告？莊警解釋，事後有去看醫生，確實是受傷，本來打算6個月過去就好，這段過程中黃男卻在他上班時找不相干的人打電話打擾，讓他忍無可忍，「我也認為我被他施壓啊」、「我是警察，但我也不用被人欺負吧？」

此外莊警更加碼爆料，黃男事後還找議員關說，害他被調查，這些都是網友看影片不知道的事，「這些我都有跟檢察官主張，他找人關說的錄音檔我也有！」

統計莊男在「爆料公社」舌戰網友留言至少47則，態度堅定主張權益，甚至揚言對網友的謾罵和攻擊提起告訴，「我全部提告，已經截圖。」不過事隔1日，他臉書上的公開貼文已全數消失。

輾腳警公開「警察視角片」還原現場（圖／翻攝爆料公社）

桃園警分局指出，本案發生在去年6月6日上午11時17分許，交通中隊莊姓員警處理交通事故後準備返回駐地，途經桃園區建新街時，發現有1輛自小客車違停致阻塞交通，莊員上前勸導，駕駛黃男於駛離時，車輪輾壓莊員左腳導致挫傷，莊員持驗傷單至轄區大樹派出所提出刑事告訴，基於維護自身權益主張，分局予以尊重，案經桃園地檢署偵查後聲請簡易判決，桃園地院在今年3月26日依過失傷害罪簡易判決黃男拘役10日，得易科罰金，警方與當事人均尊重司法調查結果。

桃園交通中隊中隊長羅靖淵說，莊姓同仁勸導違規車輛駛離時，遭該車輛輾傷左腳，為維護權益提出告訴，遭網友質疑有碰瓷等不當聯想，甚至肉搜莊姓警員臉書留言辱罵等行為，莊姓同仁6日心情非常低落，甚至動了離職念頭，一度向長官請辭，分局長官勸導後建議，7日先行請假冷靜，希望本案到此為止，盡早落幕不要再造成同仁壓力。

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