婚前被甩！魯蛇男網路霸凌「害死」醫師前女友　法官看他態度氣炸

▲張男不滿被分手，在網路上PO出沈姓前女友的黑歷史。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名張姓男子不滿沈姓女醫師和他分手兩個月後與一名小開走入婚姻，在網路上以「魯蛇」自稱發出「沈女的黑歷史」，指控沈女劈腿小開、墮胎、從事特種行業等，最後沈女承受不了壓力輕生死亡。台北地院表示，張男犯行明確但沒有悔意，因此依散布文字誹謗罪判7月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，張男2020年1月23日開始連續3天，在臉書社團「爆料公社」以「魯蛇」為暱稱發出「輸慘了，台大醫未婚妻與小開巴黎出軌調情」等文章。他指控，沈女和他結婚的前兩週，被發現出軌北市某知名前醫院院長小開，且兩人當眾調情被他目睹，「家世背景輸了一大截，像個魯蛇，但我仍抱一絲希望盼她回頭」。

此外，張男的PO文提及，「道德價值觀偏差的妳，大學從事特種行業，直到去年都還一直跟恩客有聯絡，說不定到今年還有聯絡」、「背叛大學訂婚同學，劈腿發生婚外情之際，不珍惜自己身體兩度懷孕」、「據說女生還有其他不為多數人知的黑歷史」等內容，又於網路論壇PTT發文，讓沈女氣得提告。

▲沈女在偵察期間承受不住壓力，輕生身亡。（圖／達志／示意圖）



張男到案後否認犯行，辯稱他親眼目睹沈女在婚前兩週與一名男子接吻，接著沈女單方面斷絕關係，兩個月後與該名男子結婚，「我張貼文字的目的在抒發情緒，而且影片只有沈女側面照片，看不出來是誰，我也沒有指名道姓，有些內容是告訴人親口告訴我的」。

法官認為，張男在社群網頁上發佈的文字資訊及照片，足以讓人辨識沈女身份，且基於一般人道德觀感，上述指控會讓沈女被投以異樣眼光，客觀上足以毀損沈女的名譽，貶抑人格及社會地位，並令沈女產生羞辱感。

法官表示，張男僅因跟沈女分手的感情糾紛，竟無法克制情緒，任意在網路發文毀損沈女名譽，且沈女在偵察過程中輕生死亡，造成無法彌補的遺憾，實在不應該；另外，張男從頭到尾否認犯行且沒有悔意，不該輕易寬恕，因此依散布文字誹謗罪判7月有期徒刑，全案可上訴。

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