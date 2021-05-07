輾腳道歉片瘋傳「最慘的是他」　撞臉桃園警被罵爆！萬人一看震驚

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名莊姓交警去年6月，誤認禮讓來車的黃男違停，於是上前示意駛離，怎料左腳意外被輾過，儘管對方不斷道歉，也願意賠償，但事後他竟提告對方肇逃。影片瘋傳後，引爆輿論撻伐，結果怒火殃及無辜，一名外貌與他相似的店員崩潰澄清，「請不要來騷擾我！」

▲莊警嗆聲，「道歉如果有用，就不需要警察了！」（圖／翻攝自爆料公社）

被誤認是莊姓交警的廖姓店員，深夜在爆料公社公開版喊話，「不好意思，我要澄清一下！本人跟影片中的那位警員，只是長得像而已，光名字就不同了，我是在火鍋店上班的一位員工，也沒有兼職當警察。」

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他接著崩潰直呼，「我只是跟他撞臉而已，請不要來騷擾或是打擾我，我真的被煩到不知道該哭還該笑了，一堆人一直問。」最後，他也強調，自己沒有要蹭熱度，「換作是你，一直被誤認、騷擾，看你作何感想？」

對此，網友們紛紛笑回，「連眼鏡都很像」、「真的超像」、「不要以為脫掉制服就可以裝沒事XDDD」、「我不信，一定就是你」、「戴了安全帽可能會更像」、「終於找到你失散多年的哥哥了」、「幸好現在出門都要戴口罩，不然你可能會被蓋布袋」、「根本一模一樣」。

▲因為長太像，而無辜躺槍的廖男。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

拉回爭議事件，一名黃男控訴，去年6月開車行經桃園一處窄巷時，靠右禮讓來車，結果被騎車經過的莊姓員警誤認違停，示意他移動車輛。

不料，黃男後來往前開沒多久，莊警立刻鳴笛，並怒拍車窗叫他靠邊停，緊接著氣噗噗告知，「你壓到我的腳耶！」他一聽連忙道歉，結果莊警馬上用對講機通報，有民眾開車壓我的腳。

深怕被誤會的黃男，不斷道歉解釋，但莊警堅稱他是故意的，事後他也多次關心對方，並討論和解賠償事宜，無奈幾天後，莊警竟無預警提告「過失傷害」、「肇事逃逸」，還聲請簡易判決，最終桃園地院依過失傷害罪判處黃男拘役10日，可易科罰金，讓他不禁感嘆，「這警察根本就是想懲罰百姓。」