為15元出陰招！停車繳費單夾到車號相似的車上　時間地點露出馬腳

▲網友車上被夾了別人的停車繳費單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



記者崔子柔／綜合報導

先前有過善心爆棚的網友，將掉落在路邊的停車費單自行拿去繳納，不過這次竟有人發現，車前被夾了一張根本不是自己的停車費單，但車號數字一樣、英文有2碼不同，讓他不滿：什麼心態？

原PO昨（7）日在「爆怨2公社」發文指出，他昨天發現車前多了一張繳費單，但停車日期是4月25日，「我一整天都在嘉藥考試到晚上八點半我才離開，我也沒有去高雄，我也沒停過臨時停車格」，仔細一看才發現，根本車牌號碼也不一樣。

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▲網友在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



原PO表示，對方和他的車號數字部分一樣，但英文有2碼差別，「你是為了省15元，大費周章找跟你類似的車牌？」，「這位車主，你失算了，這張我會留著，放在我車上，哪天在路上遇到你，我會向前將這張繳費單還給你」。

原PO也說，因為開下繳費單的時間和地點都與他的生活軌跡違背，所以質疑是被惡意擺放，但不用擔心他自己的停車費漏繳，因為原PO早設有自動繳款。

貼文引來廣大網友關注，紛紛留言表示，「不要繳就好，政府會寄繳費催收單給他，順便連同手續費一起收，傻瓜，為了省15塊，最後卻還要多花手續費的錢，實在佩服呀」、「我曾經也幫別人繳費、自己卻沒繳到，收到罰款600摳」、「為了15元這樣大費周章不划算」、「你不去繳，罰款他也要繳放心啦」、「只能說...相逢就是有緣」。