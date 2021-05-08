紅衣女拍抖音25樓墜亡！「遺書全文曝光」…驚悚內容只有名字是手寫

▲女子25樓墜亡，房間發現藥瓶。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸海南三亞市6日中午發生墜樓意外，41歲史姓女子站在25樓陽台外跳舞，被管理員關切還回應「我在拍抖音」，結果不慎墜樓身亡。警方經過調查，原先以為是意外，但在房間內發現一封遺書，以及白色藥瓶，案情變得撲朔迷離，詳細墜樓原因仍待釐清。

綜合陸媒報導，史女在三亞灣某社區租賃日租套房，住處位在25樓，不料她竟跨過陽台欄杆，在陽台外沿跳舞，讓附近民眾看了捏一把冷汗。

大樓管理員接獲通報，立刻前往關切，史女則回應「我在拍抖音」，暫停一下以後，又繼續跳舞，最後從25樓墜下，落地後不幸身亡。

▼女子25樓墜亡，房間內有外送訂單，以及疑似裝藥的白色瓶子。（圖／翻攝《網易新聞》）



警方接獲報案，前往現場調查，原先以為是意外，但現場留有一封遺書，進一步調查以後，還發現有使用過的衛生紙、一個白色瓶子，瓶子裡疑似有藥味，整個事件變得撲朔迷離。

據了解，事發地點是一家民宿，價格為2,000元一晚（人民幣，下同，約新台幣8605元），陽台欄杆高度約為130公分，外部的磚沿則約有半個腳掌寬。此外，女子墜樓以前，還有一份外賣送到房間，訂了小米粥以及雙蛋腸粉，下單者並非史女本人。

不過，史女的遺書也讓人相當懷疑，全篇都是以文字檔完成，只有名字是手寫，簽名還相當潦草，且內容提到「死後想器捐」，但若從高樓墜落，器官不可能完好，且管理員上門關心時，裡面還有一名男子，不曉得與墜樓的女子有什麼關係，詳細狀況還要釐清。

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