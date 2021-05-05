妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝





▲勇消垂降飛踢失敗，女子猛抓對方腿部但力氣不夠。（圖／翻攝自「Zregiony.sk」）

記者張靖榕／綜合外電報導

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）日期發生一起不幸事件，一名女子獨坐窗台邊，雙腳懸掛在外，而救援的消防隊員從頂樓垂降下去預計要將女子踢回屋內，但是過程中出錯，不僅沒救回女子，結果還讓她失去平衡，真的從11樓墜樓慘死。

根據當地媒體「Zregiony.sk」報導，不只一人在事發當天本月2日拍下了影片，一名女子坐在11樓窗戶疑欲尋短，當地消防隊獲報後趕赴現場，並做出決定 ─ 由一名消防隊員從12樓屋頂垂降，再用兩腳將女子推回屋內，這樣的作法在世界各國都不算罕見。

影片顯示，消防隊員垂降後，先是向後一蹬再利用重力加速度踢向女子，結果卻失敗了，女子不但只有上半身向後傾倒，還及時抓住了勇消的小腿腿部，但因慣性動作而隨著勇消一起盪回窗回，最後在抓不住腿之下失手墜樓。

已部署在現場的醫護人員當場宣布，該名女子已經身亡。警方表示將對案發情況進行調查，不過未進一步透露細節，僅表示是因必要程序進行。對於女子的意外身亡，當地消方單位官員克里札諾娃（Katarina Krizanova）表示，勇消已經盡力救援，且是依照規定進行，沒有不符規定的情況，但救援失敗仍感到遺憾。