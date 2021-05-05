　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝

▲▼妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝。（圖／翻攝自「Zregiony.sk」）

▲勇消垂降飛踢失敗，女子猛抓對方腿部但力氣不夠。（圖／翻攝自「Zregiony.sk」）

記者張靖榕／綜合外電報導

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）日期發生一起不幸事件，一名女子獨坐窗台邊，雙腳懸掛在外，而救援的消防隊員從頂樓垂降下去預計要將女子踢回屋內，但是過程中出錯，不僅沒救回女子，結果還讓她失去平衡，真的從11樓墜樓慘死。

根據當地媒體「Zregiony.sk」報導，不只一人在事發當天本月2日拍下了影片，一名女子坐在11樓窗戶疑欲尋短，當地消防隊獲報後趕赴現場，並做出決定 ─ 由一名消防隊員從12樓屋頂垂降，再用兩腳將女子推回屋內，這樣的作法在世界各國都不算罕見。

影片顯示，消防隊員垂降後，先是向後一蹬再利用重力加速度踢向女子，結果卻失敗了，女子不但只有上半身向後傾倒，還及時抓住了勇消的小腿腿部，但因慣性動作而隨著勇消一起盪回窗回，最後在抓不住腿之下失手墜樓。

已部署在現場的醫護人員當場宣布，該名女子已經身亡。警方表示將對案發情況進行調查，不過未進一步透露細節，僅表示是因必要程序進行。對於女子的意外身亡，當地消方單位官員克里札諾娃（Katarina Krizanova）表示，勇消已經盡力救援，且是依照規定進行，沒有不符規定的情況，但救援失敗仍感到遺憾。

ET快訊
快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

交往知名AV女優！　36歲男戰了半年崩潰分手：每天3次壓力太大

歐中關係惡化！　歐盟宣布「中止批准」歐中投資協定

憂Fed升息「美股走勢分歧」　那指重挫261點！台積電ADR跌0.50%

妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝

美前官員促對中「戰略清晰」：若中國出擊　華府應捍衛並承認台灣

美國商務部敦促台灣企業　優先提供美汽車業者更多晶片

恫嚇中國　前美官員籲北京若出兵華府應承認台灣

中大使館PO「死神斬各國」諷美！誤踩以色列地雷秒刪文

美股早盤下挫　那斯達克指數「大跌逾360點」

更新／緬甸郵包炸彈「5人死亡」國會議員遭炸死　事發軍警馬上到

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

麵包店員誤開發票...80元變80萬 擔心被課稅4萬元！店家：是壓力

交往知名AV女優！　36歲男戰了半年崩潰分手：每天3次壓力太大

歐中關係惡化！　歐盟宣布「中止批准」歐中投資協定

憂Fed升息「美股走勢分歧」　那指重挫261點！台積電ADR跌0.50%

妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝

美前官員促對中「戰略清晰」：若中國出擊　華府應捍衛並承認台灣

美國商務部敦促台灣企業　優先提供美汽車業者更多晶片

恫嚇中國　前美官員籲北京若出兵華府應承認台灣

中大使館PO「死神斬各國」諷美！誤踩以色列地雷秒刪文

美股早盤下挫　那斯達克指數「大跌逾360點」

更新／緬甸郵包炸彈「5人死亡」國會議員遭炸死　事發軍警馬上到

涉詐遠雄2.6億元佣金　昌軒建設總經理200萬交保

電車痴漢「硬挺緊貼」惹錯人！　女揪衣領霸氣嗆：要我給你割了嗎

交往知名AV女優！　36歲男戰了半年崩潰分手：每天3次壓力太大

歐中關係惡化！　歐盟宣布「中止批准」歐中投資協定

憂Fed升息「美股走勢分歧」　那指重挫261點！台積電ADR跌0.50%

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

昆凌曝小周周貼心舉動！孩子給我最大動力就是增進自己的可能

對流通過中！鄭明典喊期待：今山區降雨機率高　首波梅雨鋒面來了

妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝

烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓

鄧紫棋「被電擊流口水」崩潰了　鑽不出長被子「我就說我矮嘛！」

國際熱門新聞

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

中大使館PO諷美漫畫　竟誤踩以色列地雷

美股早盤下挫　那斯達克指數大跌逾360點

地球將陷3天黑暗！時間旅人曝光確切日期

獅子驗出病毒疑染疫！印度急關動物園大門

她遛狗遇襲「遭黑熊吞下肚」男友目睹慘狀

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

韓男高生聞女團手味　下秒直接昏倒

變性女歌手宣布懷孕：是兒子...網友全看傻

台灣支援了　印網：你們才是朋友

謊稱優酪乳抗新冠！南陽乳業會長辭職

7天確診數狂飆1200％！尼泊爾慘遭印度波及

網美「男神老爸」帥又有錢！網：好想當妳媽

緬甸東枝、仰光先後發生炸彈襲擊

更多熱門

相關新聞

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

俄羅斯一購物商場發生男童墜樓事件，一名12歲男童頑皮騎上手扶梯，結果不幸從3樓墜至1樓，掉下的高度約12公尺，雖然幸運摔到水果攤上減緩衝擊力，仍然因為摔斷腿而躺在地上不斷慘叫。

女慘墜12樓　友：男友忌妒她比較紅

女慘墜12樓　友：男友忌妒她比較紅

新北萬里白俄男墜樓亡　疑陽台抽菸失足

新北萬里白俄男墜樓亡　疑陽台抽菸失足

女約會途中　遭墜樓男當場壓死

女約會途中　遭墜樓男當場壓死

29歲MC姐墜樓亡　母痛哭：她感情不順

29歲MC姐墜樓亡　母痛哭：她感情不順

關鍵字：

消防員墜樓斯洛伐克布拉提斯拉瓦Bratislava

讀者迴響

熱門新聞

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

長賜輪日本船東提共同海損　要求長榮分擔損失「公司回應了！」

峮峮錄影淚崩！　媽心疼「一定承受不少壓力」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面