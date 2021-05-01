中正大學選修學生接觸過確診者！江宜樺7天前才和20多位青年聚餐

▲江宜樺24日與20多名領袖營學生聽演講。（圖／翻攝自江宜樺臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

國立中正大學昨（30）日傳出，有1名教師及3位學生與確診個案同桌用餐，4人皆已接受居家隔離，學校也啟動防疫機制。之後該校有某社團貼出公告，指出「本校人員在過去一週曾與Covid-19確診者有過接觸」，提醒選修19堂課程的學生暫時不用上社課。沒想到名單中，居然有前行政院長江宜樺的名字，他本人也曾在24日開心分享多場聚餐照。

中正大學發出疫情公告後，就有學生社團貼文，「請選修以下課程的社員『下周一勿前往社課』」。名單中一共19們課程，而其中一堂「在民主的理想與現實」的開課教授，竟然是行政院前院長江宜樺，江前院長也確實在該校任教。

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▲中正大學某社團貼文，希望有選修清單中課程的同學暫時不要上社課。（圖／翻攝自該社團粉絲專頁）

另外，到江宜樺臉書一看，會發現他4月24日才貼文，「中午跟青年小聚的朋友們吃深盤披薩加雞翅薯條，下午跟青年領袖營的校友享受Home-Made玫瑰蘋果派加香醇咖啡，晚上跟長風領袖營同學聽陳永康將軍關於中美及兩岸情勢的精彩分析」，一天就參加了3個聚會。

▲確診者接觸過選修江宜樺課程的學生。（圖／翻攝自江宜樺臉書）

中正大學公告如下:

今天(30日)傍晚本校接獲嘉義縣衛生局來電表示，本校有1名教師及3名學生與確診個案同桌共進晚餐。前述4人已經接受衛生局安排開始進行居家隔離，期盼他們平安健康地度過檢疫期。

因應上述疫情狀況，本校啟動防疫機制，處置方式如下：

1. 針對四位師生過去一週活動地點，立即進行全校消毒機制。

2、四位師生的課程改採遠距教學，教務處將統一公布相關課程資訊。

3、開始啟動全校量測體溫與全校戴口罩策略。

4、全校師生均要進行自主監測14天(即日起至5/14止)。若有發燒、呼吸道症狀、味覺、嗅覺異常，請主動與各單位防疫窗口回報並轉知衛保組(分機12345)。

上述處置統一從即日起至5月14日止為期2週，在這個嚴峻的時刻，請大家一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，希望各位師生同仁能共同努力防疫，確保大家健康與平安。