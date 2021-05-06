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就服員變身外送員 政府就業資源主動進校園提供「外送服務」

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署吉祥物「賈好嘉」及就業外送員，進入校園與學生以快問快答互動方式，提升學生興趣及加速瞭解政府的就業資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署吉祥物「賈好嘉」及就業外送員，進入校園與學生以快問快答互動方式，提升學生興趣及加速瞭解政府的就業資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眼見外送服務已成為庶民生活的日常，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心也首次將熱門工作機會、職業訓練等就業資源提供外送服務，讓即將踏出校園的社會新鮮人了解政府對青年就業服務的多元資源，讓青年踏進職場能有多一份的助力。

台南就業中心5月6日、13日、19日將至轄區內的台南大學、中華醫大、長榮大學及嘉藥大學等各大專院校辦理「賈好嘉外送進校園」活動，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署吉祥物「賈好嘉」及就業外送員將帶著各項就業資源好禮外送至校區，並與各校學生以快問快答互動方式，提升學生興趣及加速瞭解政府的就業資源。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署吉祥物「賈好嘉」及就業外送員，進入校園與學生以快問快答互動方式，提升學生興趣及加速瞭解政府的就業資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應畢業季的到來，產業界都很歡迎青年的加入，相信青年也同時在選擇想要加入的職場。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心期待在產業界及青年間建立交流媒合的平台，讓產業界可以找到所需要的人才，更希望協助青年找到他們心中理想的職場。其實政府有很多就業資源可以幫助青年就業之路更順暢，但很多應屆畢業生還不太清楚及運用，因此辦理「賈好嘉外送進校園」這樣的活動，外送的內容物有提供工作機會、青年就業資源卡、職訓課程、職涯心理測驗體驗券及防疫物品如口罩套、清潔消毒噴霧等物資，並特製造型可愛吊飾的「求職好粽」，祝福社會新鮮人求職好中。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署吉祥物「賈好嘉」及就業外送員，進入校園與學生以快問快答互動方式，提升學生興趣及加速瞭解政府的就業資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5月6日「賈好嘉外送進校園」由吉祥物「賈好嘉」及就業外送員，騎乘外送車進台南大學校園定點與學生進行互動，讓學校的同學們感到好新奇，紛紛詢問「又有新的外送公司嗎？」活動現場前30名與賈好嘉合照打卡上傳成功即可獲得青年就業資源好禮。

快閃快問快答活動，由外送員與現場學生進行就業快問快答活動，凡答對就業相關問題即可獲得精美禮品1份，現場陸陸續續有學生圍觀，一個學生拉著同學一起來搶答，吸引了眾多學生參加，笑聲不斷。

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