名嘴唐湘龍撞外送員　包5萬紅包遭拒...已和解「肇逃不起訴」

記者黃宥寧／台北報導

名嘴唐湘龍1月17日晚間8時許，駕車行經台北市天母西路62巷口，因迴轉與對向機車發生擦撞，郭姓外送員人車倒地導致身體多處擦傷，豈料唐僅回「記下我的車號」便離開。郭男報警後，唐被依肇事逃逸等罪嫌函送，唐湘龍3月12日出庭，庭後本來想包5萬紅包，但遭拒，事後雙方仍達成和解。士林地檢署6日偵結唐湘龍獲不起訴。

事發於1月17日晚間8時許，唐湘龍駕車行經台北市天母西路62巷口，因迴轉與對向機車發生擦撞，郭姓學生人車倒地導致身體多處擦傷，但唐並無立即停車仍繼續行駛；郭扶起機車往前追趕數十公尺將唐的轎車攔下，豈料唐僅回「記下我的車號」便火速離開。

唐3月12日赴士林地檢署應訊，庭後他解釋，因為看到對方是外送員，他想說外送平台對發生車禍應該會有SOP回報公司，所以他才會叫對方記下他的車號，對於為什麼不留電話，他則表示自己是公眾人物不太好留給對方。

對此檢察官審酌，郭男追上拍打車窗時，唐湘龍仍有停車並對話，也請外送員記車號，郭男也有依照外送平台SOP報案，並且在開偵查庭時雙方也達成和解，唐湘龍並不構成肇事逃逸罪，處分不起訴。

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