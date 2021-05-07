第五屆「桃園廉政電影節」開跑　總獎金35萬校園徵稿

▲第五屆「桃園廉政電影節」開跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書長黃治峯7日宣布第五屆「桃園廉政電影節」開跑並表示，桃園年度預算千億，龐大的預算中，除了公務人員薪水外，幾乎都涉及採購、標售等案，因此市府與法務部廉政署，為了讓正確廉政觀念向下紮根，以活潑化和生活化，於高中職與大學校園辦理「2021年桃園廉政電影節」徵稿競賽，總獎金35萬，籲學子不要錯過！

黃治峯說，今年的桃園廉政微電影競賽，歡迎桃園市及竹竹苗等鄰近縣市的大學與高中職學生，可以拿起手機或數位相機發揮創意，也「給自己一個暑假作業」。此外，主辦單位也安排「攝影研習營講座」，讓有興趣的孩子能有更多接觸影像傳播的機會。

徵稿期間自即日起至9月20日，鼓勵青年學子不限任何拍攝方式，只要將「誠實」、「信用」、「公平」、「正義」及「廉潔」等價值主題元素，不論用動畫、故事改編、實際紀錄拍攝等不拘影片形式或類型呈現，製作工具也不限用平板電腦、手機、相機、攝影機等器材，皆可透過鏡頭將故事呈現出來。

為吸引各校學生參與今年度廉政電影節盛事，本活動祭出總獎金新臺幣35萬元(大學青年組前三名分別為7、5、3萬元，中學組前三名分別為5、3、2萬元，另分別設有佳作數名及網路人氣獎)！個人或是團體參賽均可，趕快手刀進入活動官網，創作出您最好的作品，與我們一起「影入校園，廉政ACTION」！

包括：市府黃治峯秘書長、政風處曾慶瑞處長、行政執行署桃園分署戴東麗分署長、地檢署王俊力檢察長、廉政署葉建華組長及桃園市調查處廖榮旭處長等人士出席第五屆「桃園廉政電影節」開跑活動。

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