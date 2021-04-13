桃園市要出版「部桃專案」　作為防疫參考文獻

▲秘書長黃治峯表示，桃園市將編纂「部桃專案」經驗出版。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書長黃治峯、13日出席於市府召開的「開放政府動起來．廉政平臺來相挺」成果發表暨座談會指出，市府致力於資料開放與透明治理的革新，例如桃園市抗疫工作在市長鄭文燦指示下，以開放透明為原則推動，成績斐然，現在桃園市政府正在編纂「部桃專案」的經驗，即將出版作為往後防疫的參考文獻。

廉政署署長鄭銘謙表示，廉政平臺是「跨域合作」的平臺，所有成果皆有賴各業務單位的配合與協作，「公開」、「透明」是廉政平臺運作得的關鍵，水利署和所屬的水資源局表現尤為優異，水利署在賴署長任內已成立了4個採購廉政平臺，成績斐然，毫無疑問地是我國廉政績效的標竿機關。

▲「開放政府動起來．廉政平臺來相挺」成果發表暨座談會。（圖／市府提供）

鄭署長也指出未來廉政平臺的願景，將積極配合行政院開放政府的政策，更加著力於資訊公開與資料開放，期待將正向的廉政治理概念行銷出去，維持良善循環，讓臺灣模式成為全球廉政改革的典範。

▲「開放政府動起來．廉政平臺來相挺」成果發表暨座談會。（圖／市府提供）

北區水資源局局長江明郎提出，水利署向來致力於廉政革新，由於過去的努力，行政院便於去年選定水利署作為我國推動「開放政府」的示範單位，由於石門水庫「阿姆坪防淤隧道工程」及各項清淤業務預算金額龐大，因此水利署主動選擇這樣業務，作為未來開展廉政資料開放的示範。

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