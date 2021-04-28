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新北市文化基金會攜手台藝大　重新演繹「屬於新北的歌」

▲新北市文化基金會攜手台藝大 重新演繹「屬於新北的歌」。（圖／新北市文化基金會提供）

▲新北市文化基金會攜手台藝大，重新演繹「屬於新北的歌」。（圖／新北市文化基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人新北市文化基金會與國立台灣藝術大學音樂系共同舉辦「屬於新北的歌：新北市歌謠編曲比賽」，鼓勵年輕音樂家以銅管五重奏、弦樂四重奏、人聲的編制，將代表新北市的台語老歌重新改編，這些音樂作品不只生於新北，也唱出新北的城市特色。

「淡水黃昏帶詩意，夜霧罩四邊。」台語歌王洪一峰唱出淡水暮色的餘韻，譜下傳唱半世紀的旋律。寫下《望你早歸》的楊三郎、以《台灣舞曲》揚名國際的江文也，分別出身永和與三芝。

▲新北市文化基金會攜手台藝大 重新演繹「屬於新北的歌」。（圖／新北市文化基金會提供）

▲公廣集團董事長陳郁秀（左）；台藝大音樂系主任孫巧玲（右）。

28日在台藝大舉行的頒獎典禮暨音樂會，公廣集團董事長、同時也是知名演奏家陳郁秀致詞時肯定台藝大音樂系的用心與專業，也期許未來台灣每個城市都能收集如同「媽媽的手路菜」般親切又朗朗上口的在地經典樂曲。新北市文化基金會執行長林芥佑特別感謝鴻海教育基金會的贊助，也謝謝白鷺鷥文教基金會、台藝大音樂系對新北在地音樂的支持與推廣。

任教於輔大音樂系的得獎者李婉菁感性表示，編曲過程她找到原創者的親筆手稿，見到當時音樂創作者工整的五線譜記譜，清晰標明的樂句、附點、休止符等等，內心十分感動。首次參加編曲比賽就獲得亞軍的台藝大學生薛世詣，將《望你早歸》以爵士樂重新演繹，是這次唯一以銅管五重奏參賽的編曲者，令評審耳目一新。

▲新北市文化基金會攜手台藝大 重新演繹「屬於新北的歌」。（圖／新北市文化基金會提供）

▲鼓勵年輕音樂家以銅管五重奏、弦樂四重奏，將代表新北市的台語老歌重新改編。

對這些新北歌謠有興趣的朋友，5月1日晚上7時30分，在新北市政府三樓多功能集會堂，將舉辦「望你早歸：新北市經典音樂演奏會」，除了再次演出比賽前三名的得獎作品，台藝大弦樂團更將重新演繹《流浪到淡水》、《一樣的月光》等數首代表新北的經典歌謠，索票資訊請洽：財團法人新北市文化基金會宋小姐，電話：02-2965-1172。

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