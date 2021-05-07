　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓封鎖國境攏是假？貨物列車來往數量暴增　運往中國貨物堆滿地

▲▼連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

自從去年1月新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發，北韓（朝鮮）當機立斷封鎖朝中邊境，據傳這使首都平壤與全國各地民生物資短缺，長期仰賴出口中國市場的北韓經濟頓時陷入嚴重萎縮，加上核武政策引來國際持續經濟制裁，平壤當局重新喊出「苦難的行軍」。不過，美國智庫從衛星相片分析發現，北韓封鎖國境很有可能是假的。

連結北韓新義州至中國遼寧省丹東的貨車數量雖然在疫情爆發後劇減，但來往兩地的軌道貨物列車數量卻反而明顯增加，尤其從日媒NHK於今年4月15日公開的相片中，發現停造在遼寧丹東站的數十輛列車上竟印有韓文「西浦－丹東」（서포-단동）字樣，而西浦站為平壤城廓的外圍車站，主要是做為國際貨物列車的專用車站。

▲▼日媒在遼寧丹東發現，疑似有貨物列車準備開往北韓平壤。（圖／達志影像）

▲列車上印有「西浦－丹東」的韓文字樣。（圖／達志影像）

《韓聯社》報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的北韓專題網站《跨越緯線》（Beyond Parallel）根據新冠疫情爆發前的2019年9月至今年4月的衛星相片，分析新義州與丹東在這之間的變化，先前外媒報導曾指出，平壤當局在全球疫情爆發後的去年1月21日封鎖朝中邊境，兩國貿易量驟減80%以上。

該智庫以2019年4月與去年4月朝中邊境衛星相片分析，雖然從疫情開始爆發與平壤當局封鎖邊境後，來往兩國海關的貨車通行量減少88%；但是來往兩地火車站的貨運軌道列車數量卻不減反增，從2019年9月只有110輛、去年4月的152輛，直到今年4月17日增長至多達285輛。

▼從中國遼寧丹東，望向北韓新義州的聚落與工廠。（圖／路透社）

▲▼從中國遼寧丹東，望向北韓新義州的聚落與工廠。（圖／路透社）

▲▼隨著疫情爆發，來往北韓、中國的貨車通行量減少88%。（圖／路透社）

▲隨著疫情爆發，來往北韓、中國的貨車通行量減少88%。（圖／路透社）

另外，去年10月中旬位於新義州火車站露天堆積場東邊的臨時軌道上原本設有篷蓋，但是到了今年3月31日至4月1日時，篷蓋卻被移除。智庫分析，該蓬蓋有可能是用於保護運往中國貨物列車上的貨物，隨著蓬蓋的移除，可能代表著不久之後將迎來重啟朝中邊境貿易。

而從結論上來看，在衛星相片上可以發現到，新義州鐵路設施上逐漸堆滿準備運往中國的貨物，這代表著透過鐵路的朝中貿易，在不久的將來將在有限制的範圍與條件下重啟。

►北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

趕走過敏原，除蟎神器「小紫二代」＋清淨機只要2999元

ET快訊
快收！foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包　可不可買1
醫師帶2女病患「回家激戰」　妻一進門撞見崩潰
5人聚餐2500元　他拿7折券稱「我不出錢了」全場錯愕
輾警腳風暴被網撻伐！桃園警哀怨請辭　分局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

24歲女大生慘墜45公尺高峽谷　「身旁有自拍棒」遺體在谷底找到

連署「停辦東奧」2天20萬人挺爆　日網怒：這是人民的心聲！

YouTuber拍片直擊印度慘況！　他揭殘酷真相：比起疫情更怕餓死

北韓封鎖國境攏是假？貨物列車來往數量暴增　運往中國貨物堆滿地

東京、大阪疫情堪憂！　日本政府擬延長緊急事態宣言至5／31

海邊戲水身後有鯊魚！　母意外拍到6歲女兒被鯊魚近距離追殺

研究推測：全球新冠真實死亡數至少690萬　比WHO官方統計多1倍

比爾蓋茲顧人怨…離婚鬧超兇！家人力挺梅琳達　她豪租小島躲媒體

各國狂捐物資救印度？地方官怒「根本沒收到」　馬來西亞宣布撤僑

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

24歲女大生慘墜45公尺高峽谷　「身旁有自拍棒」遺體在谷底找到

連署「停辦東奧」2天20萬人挺爆　日網怒：這是人民的心聲！

YouTuber拍片直擊印度慘況！　他揭殘酷真相：比起疫情更怕餓死

北韓封鎖國境攏是假？貨物列車來往數量暴增　運往中國貨物堆滿地

東京、大阪疫情堪憂！　日本政府擬延長緊急事態宣言至5／31

海邊戲水身後有鯊魚！　母意外拍到6歲女兒被鯊魚近距離追殺

研究推測：全球新冠真實死亡數至少690萬　比WHO官方統計多1倍

比爾蓋茲顧人怨…離婚鬧超兇！家人力挺梅琳達　她豪租小島躲媒體

各國狂捐物資救印度？地方官怒「根本沒收到」　馬來西亞宣布撤僑

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

柯文哲民調諷刺「用買的」　侯友宜用「啄木鳥」開釋

台灣成TOYOTA全球銷售第8大市場！2020年銷14.6萬輛走路都有風

富豪突圍「房地合一新制」　專家建議：高倍數保額保險

核四公投提案人黃士修嗆「法院認證造謠」　楊木火再告！結果出爐

瘦子演唱會來了「攻蛋時間曝光」！　一口氣唱三天...敲破嘻哈新紀錄

超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

空中博格正式上場！　美搭載「大腦」無人僚機成功首飛

愛莉莎莎「台北租屋多半其貌不揚」　逛一圈591…決定砸千萬買房

母親節衝台南！日賞花夜賞螢住五星飯店　寵媽優惠全攻略

蘋果供應鏈物流商殖利率6%！捷迅發放4元現金股利創史上新高

國際熱門新聞

格鬥家「女上男下」做愛　陰莖慘斷裂

兒時遭兄性侵她飲恨殺全家！從自己兒子下手

法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

巴西里約熱內盧爆槍戰　至少23死

老富豪死在AV嫩妻手裡　包養說法大公開

新郎背不出乘法表　新娘霸氣退婚

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

美股道瓊指數再攀新高　疫苗股下跌

亞裔女紐約被打後腦　被嗆滾下車

長征火箭預估週末重返大氣層　美稱無擊落計畫

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

美台巴拉圭三方　尋求再生能源應用合作

女死在醫院4天　遺體被老鼠啃一半

更多熱門

相關新聞

質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說

質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說

華航機師染疫擴大匡列，目前此案累積有29人確診，重創台灣防疫封鎖線。台北市長柯文哲7日表示，防疫規劃不是不能改，但相關配套要調整，最擔心政治凌駕專業，比如哪個立委來關說，專家都不知道，出事就大家都不認帳，「華航跟長榮用同樣的標準？華航跟其他航空公司標準一樣？每次改規則，有專家背書？問下去一定倒」。

日本政府擬延長緊急事態宣言至5／31

日本政府擬延長緊急事態宣言至5／31

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

全球新冠死亡數　恐比官方統計多1倍

全球新冠死亡數　恐比官方統計多1倍

印度地方怒批沒收到外國物資！大馬將撤僑

印度地方怒批沒收到外國物資！大馬將撤僑

關鍵字：

日韓要聞世界疫情北韓朝鮮新義州新冠肺炎朝中邊境貿易丹東鴨綠江貨物列車

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面