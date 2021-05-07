連署「停辦東奧」2天20萬人挺爆　日網怒：這是人民的心聲！

▲ 日本新冠疫情仍未見明顯趨緩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京奧運即將登場，但境內重症患者個案連續6天超過1000人，疫情未見趨緩，外傳政府將把緊急事態期限延長至5月31日止。如今有越來越多日本民眾開始質疑東京奧運是否該繼續舉辦，依據最新發起的希望中止奧運連署活動，已突破20萬人力挺。

綜合路透社、日媒「體育日本」報導，曾經三度出馬參選東京都知事選舉的74歲律師宇都宮健兒，5日透過網路連署網站「change.org」發起活動，主張現階段疫情仍在持續蔓延，儘管現已確定不開放海外觀眾前來，但奧運會仍將帶來大量人口移動，增加人與人之間的接觸，恐怕演變成超級傳播事件中心，直言「舉辦東京奧運這件事情，值得我們冒著生命危險去做嗎」、「我們要求停辦東奧，藉此保護我們的生命福祉」。

▲連署人數現已突破20萬人。（圖／翻攝自change.org）

宇都宮健兒利用5個禁止進入的交通號誌符號，取代原本奧運的5色圓圈設計，預料連署結果將會送交給日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子、奧運主席巴赫（Thomas Bach）等人。

許多網友留言提到，儘管這起連署活動不一定具法律效益，但這確實代表民眾的心聲，「沒有什麼比性命更重要、「硬辦只會有反效果」、「32小時就超過10萬人連署，這就是人民的心聲」、「我從事醫療業，人的性命最優先」。

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