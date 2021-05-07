內埔警+公所「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

▲內埔警分局2021年與內埔鄉公所合作製作「車輛暫停卡」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局2021年與內埔鄉公所合作製作「車輛暫停卡」宣導小物，除避免車主擋道影響住戶進出，引發糾紛外，並提供第1季發生交通事故數據，提醒用路人養成遵守交通規則的好習慣，確保交通安全。

▲▼內埔鄉長鍾慶鎮和分局長蔡耀順、交通事故表。

內埔警方說，依據道路交通安全規則規定，路緣紅色標線禁止臨時停車，黃色標線禁止停車。禁止停車處是可以臨時停車的，但必須符合「臨時停車」的定義，即必須是車輛因上、下人、客，裝卸物品、引擎未熄火，且停止時間未滿3分鐘，可以保持立即行駛之狀態。至於顯有妨礙其他人、車通行處所，得予臨時停車，但不准停車。

內埔警方每月約有近30件的110報案，指車輛擋住出入口，並以內埔鄉市區道路居多，警方除依法告發或車輛及時駛離外，為使警力能有效的運用，該分局繼去年結合內埔鄉公所製作L型文件宣導夾外，今年再與鄉公所合作製作「車輛暫停卡」宣導小物。

暫停卡背面，由內埔警方列出轄內內埔、萬巒、瑪家、泰武4鄉2021年第1季交通事故數據，提醒用路人，並呼籲駕駛酒後不開車及十次車禍九次快，小心慢行。

正面則是由用路人自行書寫，宣導品改設計用路人以「刮刮樂」的方式，刮出電話號碼，再鄉長鍾慶鎮肖像舉牌向被擋路的住戶說聲「歹勢」，並祝福用路人行車平安。

分局長蔡耀順說，交通數據用意，主要提醒用路人養成良好的駕駛習慣及遵守交通規則；鍾鄉長也呼籲，淨化交通路面，還權於用路人，才能有效防制交通事故。

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