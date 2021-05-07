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快訊／高院法官枉法裁判！　好友兒子涉肇逃「關說改判無罪」

▲▼有罪判決，簡易判決，司法，官司。（圖／pixabay）

▲前高院法官高明哲因幫好友關說案件遭彈劾懲戒，如今再被起訴枉法裁判罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

前高院法官高明哲2010年間，幫好友、前最高法院法官蕭仰歸關說合議庭，順利將蕭的兒子蕭賢綸被控肇事逃逸案改判無罪，事後案件在法院內部論壇爆發，高明哲和蕭仰歸都被懲戒，監察院將案件移送台北地檢署偵辦，檢察官7日依最重7年以下徒刑的「枉法裁判罪」起訴高明哲，至於蕭賢綸肇逃案，已再審判緩刑2年確定。

全案起因蕭仰歸的兒子蕭賢綸，2008年剛從大學法律系畢業後，就犯下肇事逃逸案件，一審基隆地院將蕭賢綸判刑6月、緩刑2年，並應支付3萬元給與公庫，蕭仰歸擔心兒子有前科不能報考律師、司法官，案件上訴二審，剛好是由大學好友高明哲擔任審判長的合議庭承審，因此主動向高表達希望改判。

而高明哲在2000年1月5日偕同受命法官高玉舜前往開審理庭，行經法庭密道（專供法官開庭使用）時，高明哲向高玉舜表示，希望本案可以判無罪。當天高明哲與另名陪席法官林洲富、高玉舜在高院法官辦公室評議時，高玉舜表示應維持原審有罪判決，最多把緩刑條件的捐款部分撤銷。

但高明哲竟說：「他（指蕭仰歸）要的不是這個啦！他要的是無罪判決」。因二人相持不下，高玉舜依照自己意思製作駁回上訴之有罪判決；但高明哲則另外製作撤銷原判決，改判無罪之判決書。最後林洲富在改判無罪之判決書上簽名，全案因此以2比1評議為撤銷原判決改判無罪，檢方未上訴，蕭賢綸獲判無罪確定。

關說案件爆發後，司法院認定蕭仰歸、高明哲2人違法失職，將2人停職，監察院彈劾移送公懲會議處，蕭仰歸休職6個月，高明哲則降2級改敘，蕭高2人事後退休，與前國安局長許惠祐合開法律事務所師。

高檢署則在2020年對蕭賢綸肇逃無罪案提出再審獲准，蕭賢綸撤回上訴，案件維持一審的緩刑判決確定。

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