武界壩無預警放水釀4死慘劇　監察院糾正台電

▲台電大觀水力電廠武界壩2020年9月14日閘門異常開啟放水，釀成四死。（資料照／台電提供）

記者蘇晏男／台北報導

由台電公司管理的南投仁愛鄉武界壩6號閘門在2020年9月13日清晨無預警自動開啟放水，造成於下游露營的民眾遭大水沖走，釀4死慘劇。對此，監察院財政及經濟委員會今（5）日通過監委王麗珍、葉宜津及張菊芳的調查報告，提案糾正台電公司。

監察院表示，武界壩6號砸門在2020年9月13日4時12分無預警自動開啟放水造成4死，值班人員除未能於砸門開啟時立即處理，而是16分鐘後才關閉，也未在緊急處置當下同步通報，遲至當日上午6時46分才首次電話通報大觀電廠；但該電廠值班主任卻也遲至當日上午7時4分才周知廠內各主管人員，相關作業顯有延誤，平時教育訓練核未確實，緊急應變標準作業程序亦有欠周妥。

監察院指出，此事件共放水19萬3440噸，占有效蓄水容量62萬1043噸的31％，水位有明顯下降，但武界壩每日皆需逐時填列的值班日誌卻未能覈實記錄，仍記載滿水位狀態，台電公司對記錄資料的正確性亦未落實覆核，相關覆核作業流於形式，影響大觀電廠關於武界壩管理的正確性，均有違失。

王麗珍、葉宜津、張菊芳強調，此次調查報告也指出，武界壩6號閘門無預警開啟放水的原因，是由於該閘門開啟線路絕緣不良，該線路自2004年9月建置後，至2020年9月事故發生期間，台電公司長達16年都未辦理該線路任何定期或不定期檢查及更新，應檢討改進；而經濟部也應全面盤點足以影響水庫安全的細微零件，並列入安全評估之檢查項目中，以符實際。

監委提到，台電公司辦理武界壩水庫5年1次周期之的安全評估作業，經濟部水利建造物檢查及安全評估小組會勘及審查後的待修正事項，經經濟部及水利署二度函催，該公司遲至逾1年以後始函報修正內容，顯有怠失；另水利建造物檢查及安全評估辦法無審查後修正的期限規定，經濟部亦允宜檢討改進。

監委說，經濟部為水利法中央主管機關，統籌各水庫管理單位，有關防洪操作、緊急應變及安全管理等處置策進作為，該部允宜持續督導各水庫管理單位加強辦理，並應再行調查、改善或增設各水庫防洪操作控制室的監視設備。