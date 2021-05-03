傅姓巡佐協助刪除監視畫面！北檢早已傳訊　今才收到警方函送

▲中崙所傅姓巡佐涉嫌協助所長許書桓刪除監視器畫面。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警松山分局遭黑衣人闖入之亂越演越烈，警方多次舉行記者會，企圖洗刷外界質疑關說、吃案等負面形象，但說詞反覆、前後矛盾仍惹爭議，而疑似協助刪除派出所內96秒關鍵影像的傅姓巡佐，早在上周被檢察官傳訊過之後，警方才補函送傅涉滅證罪嫌，北檢3日上午收案，目前全案累計3警、10黑衣人列被告。

松山分局前教官楊忠蒞4月16日凌晨，酒後與人發生糾紛，跑回中崙派出所後，疑似又對追逐的黑衣人比中指，激怒對方10人衝入所內，拿起椅子砸爛電腦螢幕，但警方對黑衣人毫無究責，直到21日遭爆料曝光。

▲北檢已傳喚包括引起糾紛的教官楊忠蒞在內相關涉案人員到案說明 。（資料照／記者劉昌松攝）

松山分局長林志誠在22日首次記者會表示，闖入派出所的只有7人，並非爆料所說的10多人，且只是不慎碰倒電腦螢幕，同一天傍晚，林志誠2度記者會改口，指教官楊忠蒞先罵人三字經，徐姓等7名黑衣人打爛電腦，涉嫌毀損等罪將函送。

當時林志誠還說，派出所內的監視器因為停電未重啟，所以沒錄到相關畫面，但台北市議員在27日質詢時，案情出現大逆轉，台北市警局長陳嘉昌表示，監視畫面檔案遭所長許書桓格式化，許涉嫌滅證罪，和涉嫌縱放人犯的副所長顏敏森都被函送法辦，此時，警方也已默默找到並補送另外3名黑衣人涉嫌不法情節。

▲警方握有相關監視畫面，卻在傅姓巡佐遭傳訊後，才將傅列為滅證被告函送。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

因為警方說詞反覆，且滅證事態嚴重，北檢28日分案後，密集傳訊相關人員，對黑衣人闖派出所、警方滅證2大主軸都有所斬獲之際，警方才突然在2日無預警舉行記者會，公布傅姓巡佐疑似協助刪除監視器影像檔的畫面，並宣佈也將傅姓巡佐函送，北檢證實3日收到函文，目前全案目前有3警、10黑衣人分別因滅證、縱放人犯、妨害公務毀損等罪嫌偵辦中。

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