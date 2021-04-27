砂石車擦撞落跑！　台東女駕駛報案「1舉動」反先吃紅單

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓女駕駛上週末開車行經台東中華大橋，因為遇到鐵人三項比賽封閉外側道路，想切進內側車道，卻遭砂石車擦撞，她怕停在路中央會影響賽事，加上後方車輛按喇叭，於是決定離開車禍現場去報案，沒想到自己卻先吃上一張紅單，讓她超級委屈。幸好後來隨著真相曝光，警方已決定撤單處理，並主動介入審核。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▼▲事發路段。（圖／東森新聞，下同）

陳女提到，當時她開車要前往市區，行經中華大橋時，因為右側道路封閉，想要切換到內側車道，卻遭砂石車擦撞，導致左側後照鏡碎裂，但對方駕駛好像不知道發生車禍，就繼續往前開，她則停在路中央。

「因為我不想影響賽事，後面還有車子在按我喇叭，我只能往前開到派出所去。」陳女無奈表示，連跑兩間派出所都因為轄區問題被告知不受理，說是要到事發地的派出所才可以，好不容找到第三間並成功報案，沒想到警方沒有先查落跑的砂石車駕駛是誰，而是先開了一張「肇事未依規定處置」的紅單給她。

▲陳女收到的紅單。

當時警方的說法是，發生車禍不能立刻移動肇事車輛，在人還可以動的狀況下，應該先放置故障標誌、拍攝全景，還有標線及車損位置，這樣報案才有依據。事後陳女越想越生氣，乾脆向媒體爆料，進而掀起各界討論。

對此，警方表示，肇事雙方當下並沒有報案或是拍照存證，警方第一時間沒有受理，雖然有引導陳女至案發地點的派出所報案，但這個行為顯然已經違反受理報案程序規定，後續會主動介入審核，也會將陳女收到的紅單進行撤單處理。

▼被撞裂的後照鏡。