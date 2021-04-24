　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

戀童男染指女兒好友！強制猥褻獲緩刑　這回髒手伸向鄰居女童

▲桃園市1名女子小學畢業後舉家移民美國，女子返台後控訴父親經常趁其睡著撫摸胸部與親吻等猥褻行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台東一名男子多次趁著周圍無大人之際，對隔壁鄰居的女童上下其手，多次猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／台東報導

台東一名男子在2017年到2018年間，趁著自家女兒和鄰居女童玩耍，無其他成人在場之際，把手伸進女童的內褲裡，對著女童上下其手，沒想到去年他竟又趁著女童獨自在家寫作業時，強行把手伸進女童的衣服內，撫摸她的胸部。台東地方法院審理後，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪等，判處男子應執行有期徒刑3年10月。

台東有一名男子在2017年時，就曾把鄰居家就讀國小2年級的女童哄來自家前來玩耍，並趁著周圍無人在場，把手伸進女童的內褲哩，撫摸她下體，隨後還變本加厲的伸進她的上衣，撫摸她的胸部，對她強制猥褻得逞。

沒想到2019年時，男子竟然又趁著女童家中無成人，獨自坐在客廳寫作業之際，再次伸出狼爪，把手伸進女童的內衣了，搓揉她的胸部，再度對她強制猥褻得逞。家人事後得知報警。

台東地方法院審理後，認為男子為滿足一己私慾，罔顧女童的人格發展健全與內心感受，趁著四下無人之際，對女童行強制猥褻行為，戕害女童身心健全成長，惡性匪淺。

此外男子在2018年還因涉及加重強制猥褻案件，處於緩刑起間，卻仍在緩刑期間再犯，可見其絲毫無反省改正之心，因此法官依對未滿14歲女子強制猥褻與侵入住宅對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，分別判處他3年2月與3年6月，應執行有期徒刑3年10月。

 打造無暇韓妝

【更多新聞】

快訊／嘉義口罩隊工廠大火「廠房剩一半」　巨煙遮天

工程師綠帽鄰座同事給的！妻看演唱會小王同房　她怨：又踩煞車

南湖山屋山友腳扭傷無法行走　空勤直升機載送下山

ET快訊
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
7歲童腦死…館長怒了：從沒看過這種摔法！親示範「3關鍵動作」
小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

揪心！7歲柔道童腦死　同學集氣錄音喊：你是我們的超級瑪利歐

快訊／高雄捷運R5站警報狂響！機房傳濃煙焦味　短暫管制旅客

沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

友人還在廁所她先走！2女在小黃後座吵架開打　運將無奈報警

快訊／桃園龜山死亡車禍！騎士捲入聯結車輪下　頭遭輾破當場慘死

教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

桃園男酒醉路倒不願就醫　警扮「隨扈」陪他走3公里

屏東一夜兩起酒吧鬥毆　傳黑衣人包圍警局！警方回應了

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

揪心！7歲柔道童腦死　同學集氣錄音喊：你是我們的超級瑪利歐

快訊／高雄捷運R5站警報狂響！機房傳濃煙焦味　短暫管制旅客

沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

友人還在廁所她先走！2女在小黃後座吵架開打　運將無奈報警

快訊／桃園龜山死亡車禍！騎士捲入聯結車輪下　頭遭輾破當場慘死

教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

桃園男酒醉路倒不願就醫　警扮「隨扈」陪他走3公里

屏東一夜兩起酒吧鬥毆　傳黑衣人包圍警局！警方回應了

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！天外飛來「凶器」射穿擋風玻璃　醫護當場慘死

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

黑龍江嚴防疫情反彈　綏化市發現「1例復陽個案」

台灣低薪高房價「央行總裁曝病因」　楊金龍：投資率太低

李佳穎突發道歉文！　自首認了「1疏失」：對不起我太蠢了

鄭凱文對決游霆崴　運彩看好兄弟贏富邦

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

高雄少女盜領208萬！農會：自己負責

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

即／科威特男居家檢疫落跑！奔墾丁參加比賽

7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

快訊／台中女衝雲林「直播要跳橋」！大批警力橋上橋下狂找

90分鐘重摔學童27次　柔道教練遭羈押禁見

中壢警違法臨檢女師還上銬　檢察官要辦了

教練摔童害腦死！中市柔道委員會：我們也是這樣學過來的

外送員自摔又被撞　頭部重傷慘死

台中賓士酒駕撞3車3傷　議員掛彩：被撞成連體嬰

昭惠廠房遭火海巨煙吞噬　口罩產能未受影響

更多熱門

相關新聞

全中運台東代表隊奪13金12銀25銅

全中運台東代表隊奪13金12銀25銅

在雲林縣辦理的110年全國中等學校運動會，22日圓滿落幕，台東縣代表隊今日僅由東大體中郭庭芸在高女組柔道第七級獲一面銀牌，累計共計獲得13面金牌、12面銀牌、25面銅牌的50面獎牌，金牌數較去年減少，東大體中奪得國男組柔道項目團體冠軍錦標，完成二連霸，卑南國中則拼出國女組全中運校史第一面團體冠軍，大家相約「明年花蓮縣見」。

84分鐘驚見2死！抹香鯨、柏氏中喙鯨魂斷台東綠島

84分鐘驚見2死！抹香鯨、柏氏中喙鯨魂斷台東綠島

12條流浪狗攻擊　7歲女被恐怖狂咬

12條流浪狗攻擊　7歲女被恐怖狂咬

壯男酒瓶打死老翁還辯他故意腳軟

壯男酒瓶打死老翁還辯他故意腳軟

5歲妹皮膚冒紫斑！發病一天插管洗腎

5歲妹皮膚冒紫斑！發病一天插管洗腎

關鍵字：

台東鄰居女童惡狼

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

蔡依林唱一半「金曲天團突衝上台」搶唱神曲...全場炸了！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面