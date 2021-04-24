戀童男染指女兒好友！強制猥褻獲緩刑　這回髒手伸向鄰居女童

▲台東一名男子多次趁著周圍無大人之際，對隔壁鄰居的女童上下其手，多次猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／台東報導

台東一名男子在2017年到2018年間，趁著自家女兒和鄰居女童玩耍，無其他成人在場之際，把手伸進女童的內褲裡，對著女童上下其手，沒想到去年他竟又趁著女童獨自在家寫作業時，強行把手伸進女童的衣服內，撫摸她的胸部。台東地方法院審理後，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪等，判處男子應執行有期徒刑3年10月。

台東有一名男子在2017年時，就曾把鄰居家就讀國小2年級的女童哄來自家前來玩耍，並趁著周圍無人在場，把手伸進女童的內褲哩，撫摸她下體，隨後還變本加厲的伸進她的上衣，撫摸她的胸部，對她強制猥褻得逞。

沒想到2019年時，男子竟然又趁著女童家中無成人，獨自坐在客廳寫作業之際，再次伸出狼爪，把手伸進女童的內衣了，搓揉她的胸部，再度對她強制猥褻得逞。家人事後得知報警。

台東地方法院審理後，認為男子為滿足一己私慾，罔顧女童的人格發展健全與內心感受，趁著四下無人之際，對女童行強制猥褻行為，戕害女童身心健全成長，惡性匪淺。

此外男子在2018年還因涉及加重強制猥褻案件，處於緩刑起間，卻仍在緩刑期間再犯，可見其絲毫無反省改正之心，因此法官依對未滿14歲女子強制猥褻與侵入住宅對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，分別判處他3年2月與3年6月，應執行有期徒刑3年10月。

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