新化警破獲連續侵入校園行竊男子　師生感謝叫好！

圖：台南市新化警分局，查獲連續侵入校園辦公室偷竊案之蔡姓通緝犯到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局接獲數起侵入校園辦公室偷竊案，警方研判是專偷學校之慣犯，為維護校園安全，成立專案小組，循線將49歲蔡姓通緝犯緝獲，全案除依竊盜罪嫌送辦、歸案外，全案正擴大偵辦中。

新化分局長余鴻恩認為校園竊案，造成校園不安，應優先查緝此案，即指示成立專案小組深入湞辦，案經專案人員不眠不休終於發現作案車輛，而鎖定犯嫌，因49歲蔡姓犯嫌本身係名通緝犯，刻意躲避警方查緝相當狡猾，警方進一步以車追人，終於發現歹徒使用犯案機車之落腳處，4月27日見時機成熟，持台南地院所核發之搜索票，至犯嫌租屋處搜索，現場起獲犯嫌竊盜時所穿戴犯案工具一批等關鍵贓證物。

犯嫌到案警詢時，坦承自2020年10月至2021年4月份陸續至新化警分局轄3所國、高中（工）破壞窗戶後，侵入行政大樓辦公室及教師辦公室等處所行竊，並供稱於台南市各區學校犯下多起校園竊案，所竊得之財物全部自行花光。全案詢後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦及歸案。新化地區部分學校校長獲知警方破案後，4月29日聯袂至新化分局感謝警方偵破校園竊案。

新化警分局余鴻恩表示，針對竊嫌是否涉及其他刑案陸續清查中，已通知鄰近分局清查犯嫌是否涉及轄內校園遭竊案，也呼籲台南市其他學校如有遭竊，切勿因損失不大而未向警方報案。

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