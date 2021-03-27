閃靈悍將行竊！面具賊愛偷威士忌　租車匿跡警上門：怎麼找到我？

▲高雄呂姓男子，戴特殊面具、毛帽、口罩等等變換造形，行竊高級洋酒威士忌，得手後迅速離去，仍被台南市警五分局北門所查獲。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

高雄一名40多歲呂姓男子，多項竊盜紀錄，他專程從高雄來台南，並在火車站租電動車尋找賣場作案，且為逃避店家監視器，以戴閃靈悍將面具、毛帽、口罩等等變換造形，行竊洋酒威士忌，得手後迅速離去，並馬上還車返回高雄，台南市警五分局北門所據報，循線查出他涉案傳喚到案，呂嫌十分驚訝質問警方「怎麼找到我？」

台南市警五分局北門所於3月17日、19日等接獲民眾報案，在市區忠義路有賣場遭不詳竊賊偷走高級士忌洋酒，共損失5瓶洋酒，價值7千多元。警方派員查處時，發現竊嫌行竊時，不是戴著閃靈悍將造型面具，就是以毛帽、口罩變裝蒙面，避免面貌被店家監視器錄下，警方在調路口監視器追查時，更發現兩案竊嫌所騎用的電動車顏色不同。

警方從兩起竊案犯案手法及行竊酒品研判，兩案應是同一歹徒所為，且應是慣竊，但為何兩次作案所騎車子都不一樣，懷疑竊嫌可能不是台南人，電動車可能是租的，不然如果是自己的車子，怎會顏色不同？警方馬上到台南火車站附近租車行逐一查訪，果然發現呂姓男子在3月17、19日都有來租車，且租車時間很短，都只有1小時，警方調閱相關資料，查證高雄市呂姓男子涉嫌重大，即傳喚呂嫌於20日上午到案說明。

呂嫌到案坦承涉案，但對於他戴面具、變裝行竊，刻意不讓監視器拍到，還租用不同交通工具犯案，警方還能何識破他的身分，而找到他十分訝異不解。全案偵訊後由警方依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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