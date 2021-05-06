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魏嘉賢表揚百歲模範母親！　嬤拍肩反祝「勇健喫百二」

▲▼花蓮市長魏嘉賢登門祝賀魏老太太獲選模範母親，並頒贈獎牌及彩帶。（花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉賢登門祝賀魏老太太（右三）獲選模範母親，並頒贈獎牌及彩帶。（花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮市國裕里推薦的魏阿ㄘㄨㄚˋ，為百歲模範母親，是今年模範母親表揚裡年齡最大的一位，由於魏老太太最近覺得腳不太舒服，無法出席8日的模範母親暨模範婆媳表揚大會，花蓮市長魏嘉賢特地前往探視並頒獎表揚，對於魏老太太畢生辛勞，為家庭付出給予高度肯定。

魏嘉賢偕同社勞課課員田介軫及承辦人員陳瑱旻等人前往探視魏老太太，國裕里長杜曉炬因公北上，特地請他的好朋友送花給魏阿嬤，市公所里幹事李秀珠也準備了一個蛋糕，與魏市長等人提前為魏老太太過母親節，老人家看到市長來到家裡，開心得眉開眼笑。

▲▼花蓮市長魏嘉賢登門祝賀魏老太太獲選模範母親，並頒贈獎牌及彩帶。（花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢親自為老人家披上綵帶，並頒給表揚狀，再與魏阿嬤及她的家人一起合照。他說，魏老太太畢生辛勞，勤儉持家，將孩子拉拔成長，為家庭付出甚多，隨著子女們各自有家庭事業，兒孫承歡膝下，老人家也安享天倫之樂。

人生能夠活到100歲，相當不簡單，魏老太太從日治時期至今，經歷了環境與人事的變遷，這100年來有著相當深刻的感觸。在探視老人家的過程裡，可以看到兒孫對她的照顧，而老人家也期盼年輕人好好的做人做事，未來才能夠有好的福報及發展。

▲▼花蓮市長魏嘉賢登門祝賀魏老太太獲選模範母親，並頒贈獎牌及彩帶。（花蓮市公所提供，下同）

▲▼魏老太太輕拍著魏嘉賢：以後要勇健「喫百二」。

魏阿嬤露出慈祥的笑容，輕拍著魏市長的手，頻頻誇讚魏市長的人真好，以後要勇健「喫百二」，她的家人聽了都呵呵大笑。對於老人家平時養生之道，她的孫女說，阿嬤的身體向來硬朗，平日只要杵著枴杖慢慢步行，有時還會走到附近的菜園種菜，至於吃的方面沒有特別挑剔，一碗白飯淋個開水，或是花瓜等醃漬物，不過老人家最喜歡的就是甜食，像是蛋糕及含在嘴裡甜甜口感的糖果。

▲▼花蓮市長魏嘉賢登門祝賀魏老太太獲選模範母親，並頒贈獎牌及彩帶。（花蓮市公所提供，下同）

在得知被推薦為模範母親時，魏老太太非常開心，一直期待接受表揚。不過這幾天老人家由於腿部痠痛，行動不便，向家人表示表揚那天不想出門，為了尊重老人家的決定，家人因此向杜里長說明，魏嘉賢得知後立即表示要親自來為魏阿嬤表揚。

花蓮市模範母親暨模範婆媳表揚大會訂於5月8日上午九點在美侖大飯店二樓宴會廳舉辦，今年包括各里及部落總計表揚51位模範母親，模範婆媳則有六對，其中民勤里的吳素秋、國強里的黃淑凰代表花蓮市接受花蓮縣模範母親表揚，民政里的劉甜與林雅蘭則代表花蓮市接受花蓮縣模範婆媳表揚。由於受到疫情影響，陪同表揚者的家屬限制只能三人，並且採實名制入場。

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