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社會 社會焦點 保障人權

曾捧百萬髒錢遭母嫌！更生人開燒臘店母愛不離不棄

▲▼法務部長蔡清祥，與阿中及其母親合影。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥，與阿中及其母親合影。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北被導

曾犯下強盜案件入獄7年多的更生人「阿中」，因母親永不放棄的愛，在獄中每周均寫信鼓勵阿中，阿中也因此在獄中痛改前非，出獄後認真學習中餐技能，目前已經打算開第四家連鎖燒臘店。法務部長蔡清祥特別選在母親節前夕，表揚阿中與阿中的母親，大讚他們是更生人家庭支持、走出新生命的最好例子。

個頭不高的阿中，從小就經常被霸凌，也造就他容易衝動的個性，17歲就進少年感化院。離開感化院後，仍不知悔改，經營賭場、放高利貸，每個月收入上百萬元。由於家中環境不好，知道母親很辛勞支持，因此他還曾經捧著一百萬元現金，要拿給母親，但阿中媽媽竟說「你趕快拿走，這些錢我不能拿、不能看。」

阿中媽媽因長年禮佛，她深信，別的孩子她可以協助，自己的孩子更要協助。因此阿中雖然走上歹路，但媽媽從未放棄他。直到阿中因強盜罪判刑7年4月定讞入獄，媽媽更是「不離不棄不間斷，每週一封信，一封信三張信紙，滿滿的媽媽的愛、鼓勵的話。」「孩子一時的走偏，就像善與惡在拔河一樣，絕對不能輸。這孩子將來一定要改變。」

就是媽媽永不放棄的愛，尋回了阿中悖逆的心。阿中在花蓮監獄時，得知父親還臥病在床，在媽媽的鼓勵下，他在獄中努力洗碗賺錢，過年還寄了一萬多元紅包回家，讓母親非常感動。阿中當時在獄中，就下定決心要改變。出獄後透過更生保護會的協助，讓他接受中餐技能技能訓練，也申請到更保的貸款，創業成功。目前阿中的燒臘店在台北市已經開了三家店面，第四家店也即將要開幕。

法務部長蔡清祥表揚阿中與媽媽，一開始就說「母親真偉大！不離不棄！」「不管孩子如何，一時過錯，都能夠始終如一的，將他拉回來。」蔡清祥也提出法務部未來將規劃「更生事業群」，讓更生保護會結合社會資源，開創一個完整的事業群，能夠成為更生人創業的後盾。

▼阿中入獄時，母親所寫的書信。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼更生人阿中開燒臘店，母親不離不棄。（圖／記者吳銘峯攝）

▼更生人阿中開燒臘店，母親不離不棄。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼更生人阿中開燒臘店，母親不離不棄。（圖／記者吳銘峯攝）

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