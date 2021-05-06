學生聲援南鐵拒遷戶黃秋香　「圍交通部砸雞蛋」遭警壓制！

▲學生團體聲援南鐵拒遷戶黃秋香，今再圍交通部。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台南鐵路地下化工程最後抗爭戶黃春香及黃春香家關注小組今（6）日再度聚集到交通部前抗議，不滿黃家樓梯保留訴求無進度，現場高喊「假協商、真作秀、講道理、莫強拆」，並要求交通部長王國材出面誠意溝通，希望不要再用公文這種片面、拖延形式搪塞提問，應援學生更怒嗆王是「強拆工具人」。

今日有30餘名學生至交通部聲援南鐵抗爭戶黃春香，黃春香家關注小組表示，過去王國材在擔任次長期間，允諾停工協商，但半年多過去，交通部卻未真正傾聽黃春香的需求，而是拋出和過去無異且以強拆樓梯為前提的方案，要求黃春香接受。

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▲▼學生團體聲援南鐵拒遷戶黃秋香，今再圍交通部。（圖／記者賴文萱攝）





聲援的學生團體表示，今日陳抗的焦點，就是希望王國材部長能夠面對黃家一直以來的問題與訴求，無論是去年10月給出保留樓梯的承諾，以及要求的工程相關資料，希望用對等且公開的方式一次講清楚，不要再試圖將我們拉進密室，討論不會被承諾的會議。

該小組成員表示，今天要王國材坐下來用科學理性的方式，公開提供交通部所掌握的資料，好好討論原梯保留的可能性。

▲▼學生團體聲援南鐵拒遷戶黃秋香，今再圍交通部。（圖／記者賴文萱攝）

不過，稍早僅有交通部路政司科長魏瑜代表出面跟聲援團體溝通，由於大批警力保護，現場一度緊張，但雙方對話無進展，隨後魏瑜返回交通部，學生團體仍持續要求王國材親自出面跟黃春香坐下來好好協商。

現場學生團體由於遲遲等不到王國材出來，跟警方爆發衝突，有學生突然砸蛋，一度跟警方有肢體衝突，警方也隨即派員將製造衝突的學生帶離現場。

▲▼學生團體圍交通與警方發生衝突。（圖／記者賴文萱攝）

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