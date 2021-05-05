快訊／台鐵公司化草案報院！工會嗆「全面備戰」：假改革

▲太魯閣翻覆事故後，交通部承諾三年內台鐵改為國營公司化。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵太魯閣號發生出軌造成49死200多傷，交通部長王國材上任後宣布台鐵3年內完成國營公司化，並於4日發函「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」給行政院。對此，台灣鐵路工會痛批交通部是「假改革」，要號召會員「全面備戰」。

台灣鐵路工會5日晚間發佈快訊，以「全面備戰」為題，號召全體鐵路員工依照各分會指示日期與時間預備動員。

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台灣鐵路工會指出，交通部對台鐵的改革為「假改革」，「全然無誠信可言，我們要求先顧鐵路安全，因為安全才是社會的期待」，並表明訴求為「一年內零工安、零事故」。

▲台鐵工會嗆「全面備戰」。（圖／翻攝台灣鐵路工會）



據了解，交通部擬具「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」指出，台鐵組織沿襲行政官署，營運自主空間受限導致僵化，因此決定轉型成立「國營台灣鐵路股份有限公司」。

24條草案內明訂，台鐵公司將成立董事會，選出有有交通運輸落經營管理實務經驗背景的總經理，且原有員工的舊制退撫金與利息會由政府編列預算補助。

另外，原機構的現職人員，除除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依照個人意願協助安置轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，並仍具公務人員資格，不得因公司成立予以裁員。

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