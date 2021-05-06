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台鐵與工會溝通不歡而散！工會嗆「全面備戰」　政院：持續溝通

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣號事故後，各界喊話台鐵改革聲浪不斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49死200多傷，交通部長王國材上任後宣布3年內完成台鐵公司化的改革目標，交通部5日將「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」報行政院審查，並與台鐵及台鐵企業工會開會討論，但會議最後「不歡而散」。企工嗆將「全面備戰」；政院則表示，會持續溝通尋求共識。

台灣鐵路企業工會5日晚間發佈快訊，以「全面備戰」為題，號召全體鐵路員工依照各分會指示日期與時間預備動員。工會指出，交通部對台鐵的改革為「假改革」，「全然無誠信可言，要求先顧鐵路安全，因為安全才是社會的期待」，並表明訴求為「1年內0工安、0事故」。

而所謂備戰是否指罷工？工會指出，1年內0事故才會談公司化，台鐵有行車安全才能對全民交代，必須先還給大眾一條安全的路。據了解，工會在意的是沒有跟工會討論就把草案送上去，台鐵跟交通部立場則希望，工會有問題可以提出來，一起討論。

▲▼快訊／台鐵公司化草案報院！工會嗆「全面備戰」：假改革。（圖／翻攝台灣鐵路工會）

▲台鐵公司化草案報院，工會不滿未溝通嗆「全面備戰」。（圖／翻攝台灣鐵路工會）

政院：工會與政府立場一致，持續溝通尋求共識

對此，行政院發言人羅秉成5日表示，在太魯閣號事故後，國人殷切期待加速台鐵改革，而蘇院長也宣示朝向「安全」、「安定」及「轉型」三個面向積極推動的改革策略。而安全作為最重要的、最優先的改革項目，是現在全體國人最大的共識。

羅秉成說，台鐵企業工會訴求改革首重「安全」，完全與政府的立場一致，在蘇貞昌院長親自主持的多場會議中已達成多項工地與運輸安全改善計劃，並經過交通部台鐵局在院會報告台鐵安全改革方案，此部分不待修法，現階段正落實執行中。政院感謝台鐵全體員工值此改革關鍵時刻，願意挺身支持安全改革為先的正面態度。

羅秉成指出，台鐵改革勢在必行，而改革當然非一蹴可幾，蘇院長再三強調在「安定」的面向上，務必保障員工的權益，並與工會充分溝通。在「轉型」的政策規劃面向上，未來台鐵將朝向企業化經營，而組織的改造需要法制化，因此交通部提出「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」作為基礎與工會溝通討論。

羅秉成強調，就台鐵轉型方案，會持續以開放的態度傾聽台鐵員工與社會各界的意見，蘇貞昌院長也指示交通部，應該繼續與台鐵員工及工會溝通對話，尋求共識，攜手掌握改革的契機，求取人民的支持，共創台鐵的新未來。

台鐵改革方向：成立董事會設總經理、政府補貼退休金

交通部擬具「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」指出，台鐵組織沿襲行政官署，營運自主空間受限導致僵化，因此決定轉型成立「國營台灣鐵路股份有限公司」。

24條草案內明訂，台鐵公司將成立董事會，選出有有交通運輸落經營管理實務經驗背景的總經理，且原有員工的舊制退撫金與利息會由政府編列預算補助。

另外，原機構的現職人員，除除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依照個人意願協助安置轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，並仍具公務人員資格，不得因公司成立予以裁員。

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