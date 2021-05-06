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開會釐清「諾富特管理權責」　陳時中：分兩方面討論

指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案持續延燒，目前已累計29人確診，更擴及多名檢疫旅館員工和家人，總統蔡英文今下午也親自到中央流行疫情指揮中心慰勉防疫人員並發表談話。指揮官陳時中事後受訪表示，總統有聽取簡報了解現況並作出指示，針對諾富特飯店爭議，下午馬上開會，會分做兩方面去討論。

陳時中表示，剛剛蔡總統抵達後，由疾管署署長周志浩跟總統做簡報，分析事件疫情和台灣現況，也包含華航事件，總統也跟勉勵大家，大家現在都知道世界疫情嚴重性，現在還維持在高峰，因此總統也有針對邊境檢疫和社區防疫做出鼓勵和指示，「總統來對同仁鼓舞很高，也開放同仁跟總統合照，同仁都很高興。」

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另外，蔡英文在慰勉同仁後，也親自發表談話，特別提到母親節假期一定要小心再小心。陳時中強調，目前整體疫情研判並沒有升級，還是維持在社區感染邊緣，除了醫院和長照機構防疫升級，其他還是維持原來，一樣要把口罩戴好和勤洗手，希望大家也盡快打疫苗。

而針對諾富特飯店的爭議，陳時中也強調，會分做兩方面去討論，第一是會和民航局、華航等單位開會討論既有法規，釐清相關權責，第二則是「縣市政府認為資訊透明度不夠」，也會發函給地方政府，讓地方政府了解現在有的資訊，有問題提出來可以討論改進，大家一起把聯絡管道弄得更清楚。

ET快訊
快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　裁罰出爐
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