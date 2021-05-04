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更生傳道員性侵教友！女回想頻作嘔　痛罵：想咬斷沖到馬桶裡頭去

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女教友好意照顧血流不止的李男，不料卻慘遭對方性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者莊智勝／台南報導

台南一名擁有毒品等多項前科的李姓男子，服刑多年後終於重獲自由，並念神學院成為教會傳道人員；但李男109年卻藉著鼻子手術後血流不止的機會，竟性侵好意前來照顧他的女教友得逞。事後女教友接受調查，被迫回想遭侵犯過程，期間數度出現嘔吐反應，並稱「我那時想直接咬斷他的生殖器沖到馬桶裡頭去」，更怒罵李男是人渣、跟蹤狂，「我沒有喜歡過你！」

判決書指出，李男先前因毒品、贓物、偽造有價證券等罪入獄，出獄後洗心革面念神學院，更成了教會中的傳道員，但宗教的力量卻未引導李男走上正途；109年2月14日，李男在中部地區某教會中服務，但期間鼻子卻因先前手術而血流不止，一名女教友見狀後，基於互相幫助的想法前往照顧李男，不料卻就此踏入狼口，慘遭李男指侵、逼迫口交得逞。

李男挨告後還辯稱，自己與女教友是合意發生性行為，「當時我開刀沒辦法講話，我也沒有問她，但我有用手指插入很多次，還脫下她的外套、內衣，她都沒有反抗，我認為她有意思，所以接下來才脫她褲子。」

但對於李男說法，女教友則駁斥，稱當下李男兩側鼻翼不斷滲血，她便以雙手貼上繃帶止血，但李卻藉此機會迅速將手伸入下體指侵得逞，「他很用力到底部，我痛到都快站不住，接著還強迫我用嘴巴……」，當女教友回想遭侵犯過程時，還數度出現嘔吐反應，一度難以言語。

女教友痛斥，自己因有貝歇氏症黏膜疾病，加上子宮肌瘤，痛起來的時候會痙攣到無法站直，所以當下沒辦法逃離現場，「但我的確想過，狠狠一口咬斷他的生殖器沖到馬桶裡頭去，這是百分之百的自我防衛；我要罵一句人渣，我搞不懂，我對他沒有任何意思，他為何從頭到尾要講合意？」女教友直言，要不是自己還有年邁的母親需人照料，「我一定會咬斷沖馬桶，我再講一次，人渣，我沒有喜歡過你！」

台南高分院合議庭審酌兩造說法及證人證詞，認定李男所犯之強制性交罪罪證明確，李男身為傳道人員，卻罔顧教義，反而對女教友性侵害，造成對方身心受到巨大痛苦，女子更因此否定其信仰、後悔行善助人；衡量李男犯後矢口否認，未獲得被害女子諒解，且又有前科紀錄，素行非佳，審酌一切情況，量處有期徒刑5年4月，全案仍可上訴。

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