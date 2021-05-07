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社會 社會焦點 保障人權

老公「4天2度帶弟媳上摩鐵」喊好想要！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲台中人妻看行車紀錄器驚見「老公跟弟媳上摩鐵」，心碎對丈夫提告。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻以個人名義向銀行貸款400萬元給丈夫創業，沒想到2018年某日卻意外在行車紀錄器中發現，丈夫與弟媳竟上摩鐵開房間，頓時崩潰，但又怕弟弟知道會受不了打擊，只好默默隱忍，希望丈夫能回歸家庭，沒想到丈夫竟惱羞成怒，在孩子面前對她大打出手，讓她心碎決定上法院提告。法院審理後，判人夫應賠償妻子30萬元。可上訴。

人妻主張，婚後與丈夫育有一子，她為了支持丈夫創業，用自己的名義向銀行貸款400萬元，供丈夫設立公司，夫妻倆感情甚篤。但她萬萬沒想到，2018年10月底卻在丈夫的行車紀錄器中發現，丈夫同年月9日下午竟開車接弟媳小君(化名)到摩鐵開房間，2人待了2小時才離開，同年月12日丈夫又再度與小君開房間，這次不僅貼心小跑步替坐在副駕的小君開門，還牽著小君往房內走去，一待就是4小時。

人妻見到這心碎的一幕後，不敢向他人傾訴，也不敢告訴弟弟，深怕弟弟會受不了打擊，導致她娘家家庭破碎，只好告訴丈夫，自己已發現姦情，丈夫雖稱希望她「能給一次機會」，但最後卻又惱羞成怒當著人妻弟弟、兒子的面前對她動手，導致人妻頭皮鈍傷、臉部也出現損傷，丈夫甚至還邀小君到公司一同工作，每天朝夕相處。她逢年過節見到弟媳出席家中聚會，還要掩飾內心苦楚，讓她失眠、罹患憂鬱症。

對此，人夫則稱，自己創業從沒有獲得妻子、妻子娘家的肯定，妻子反倒時常無緣無故與他發生爭執，甚至在他的車上加裝GPS監視，且爭執時還會動手，讓他深受其擾，只好搬出家中，另外，小君也是長期受到妻子娘家的壓迫、精神暴力，在這樣的弱勢環境下，只有小君能傾訴內心痛苦及恐懼，2人情誼較佳也是正常的事，且現在汽車旅館已經不是社會通念中淫穢姦宿的場所，本意只是住宿休息，否認外遇。

但台中簡易庭勘驗人夫與小君的對話發現，人夫曾說過要陪小君去試穿內衣，也曾傳訊給小君「好想要妳」，小君也回「那怎麼辦」，他回稱「等妳有空」等親密對話，可見2人確實侵害人妻配偶權，判人夫應賠償妻子30萬元，全案仍可上訴。

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