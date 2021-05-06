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帶腸病毒小孩串門子！鄰居7童「全數中鏢」　恐龍家長掀眾怒

▲親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲恐龍家長放任腸病毒小孩四處玩耍。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

當父母的最怕寶貝孩子生病，但竟然有粗心家長放任得「腸病毒」的小孩趴趴走，還傳染給附近鄰居，造成該區有6、7個小朋友同一時間中鏢！人妻看著自己小孩這幾天也出現咳嗽症狀，氣得和鄰居大吵一架，老公卻認為她小題大作，「到底是什麼心態？」

人妻在臉書社團「匿名公社」表示，住在隔壁的2個小孩因為學校腸病毒停課在家，這幾天出現咳嗽、發燒、流鼻水等症狀，於是她出門前特別交代老公「隔壁的孩子都在生病，別讓她們跟孩子玩！」結果回家時卻撞見，那2個小孩開心地和兒子玩在一起，她立刻拉下臉說，「你們都有生病就不要玩在一起，到時候互相傳染，趕快回去，等沒有生病了再一起玩」，同時刻意提高音量讓鄰居聽見。

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▲▼示意圖,保健,疼痛,頭,鬱悶,女,女孩,筋疲力盡,健康,頭痛,過敏,冷,生病,發燒,流感,感染,咳嗽,醫療保健（圖／123RF）

▲生病小孩到處跑，傳染給7個鄰居小朋友。（示意圖／123RF）

本以為鄰居聽見以後會管好小孩，想不到下午又看見鄰居帶2個生病的孩子到處串門子，原PO便偷偷碎念了一句，「真的很有病欸，孩子生病還一直到處跑，現在又跑去有小寶寶的家裡去，是想把病毒到處散播嗎？」老公卻認為是她多管閒事，使她頓時火冒三丈，因為上次兒子得腸病毒就是被隔壁小孩傳染，老公卻態度輕鬆不重視嚴重性。

原PO怒批，「事後才知道我們這附近6、7個孩子，都在差不多的時間裡全部都中腸病毒」，鄰居明知道自己小孩生病，還讓小孩到處跑，甚至傳染給住在周遭的小朋友，「你認為沒什麼的小感冒，搞不好傳染到別人的孩子就變成嚴重的病！」

許多家長也生氣留言，「遇到這種不負責的家長，真的滿肚子火」、「不是沒有同理心，但有些人真的不知道事情嚴重性」、「女兒同學有開放性肺炎，媽媽還逼來學校上課～還回沒辦法一打二…所以同班有四個中獎」、「這種就是標準別人小孩乾我屁事心態～缺德！」

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