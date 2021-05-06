千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！　她竟抓狂摔手機吼：就是醜了點

▲蔡蘿莉是大陸超人氣網紅。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

大陸21歲網紅蔡蘿莉在抖音上擁有千萬粉絲，最初靠著玩《絕地求生》（吃雞）直播爆紅，也因為她的衣著打扮有「二次元一姐」、「抖音四大蘿莉」之稱，但最近有網友截到她影片中濾鏡消失的一瞬間，圖片被瘋傳後，她竟然爆氣摔手機說，「就是醜了點」。

根據《搜狐新聞》報導，蔡蘿莉上傳在抖音的影片都有使用超強特效，她在4日上傳的影片中進行變裝遊戲，但一位眼尖的網友觀察到，有一瞬間特效消失，蔡蘿莉的真實顏值就被截圖瘋傳，還上了熱搜排行。

▲蔡蘿莉零濾鏡樣貌被瘋傳。（圖／翻攝自微博）



不少網友看見蔡蘿莉少了小眼大臉特效的模樣，紛紛留言吐槽「阿姨好好護膚吧」、「第一眼以為是她媽媽」、「長這樣還當大網紅」、「長相不是蘿莉卻操蘿莉人設」。

▲蔡蘿莉營造蘿莉形象，有超高人氣。（圖／翻攝自微博）



蔡蘿莉受到大批網友狂酸，她也錄了一段影片，崩潰摔手機說「不用你們截了，我自己來」、「不就是臉圓了點，眼睛小了點，醜了點」、「我發誓今後一定將美顏用到底」，不過她已將原本被瘋傳的素顏照經過修圖處理才放在影片中。

▼蔡蘿莉自己PO出的截圖。（圖／翻攝自微博）