　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！　她竟抓狂摔手機吼：就是醜了點

▲▼蔡蘿莉。（圖／翻攝自微博）

▲蔡蘿莉是大陸超人氣網紅。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

大陸21歲網紅蔡蘿莉在抖音上擁有千萬粉絲，最初靠著玩《絕地求生》（吃雞）直播爆紅，也因為她的衣著打扮有「二次元一姐」、「抖音四大蘿莉」之稱，但最近有網友截到她影片中濾鏡消失的一瞬間，圖片被瘋傳後，她竟然爆氣摔手機說，「就是醜了點」。

根據《搜狐新聞》報導，蔡蘿莉上傳在抖音的影片都有使用超強特效，她在4日上傳的影片中進行變裝遊戲，但一位眼尖的網友觀察到，有一瞬間特效消失，蔡蘿莉的真實顏值就被截圖瘋傳，還上了熱搜排行。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲蔡蘿莉零濾鏡樣貌被瘋傳。（圖／翻攝自微博）

不少網友看見蔡蘿莉少了小眼大臉特效的模樣，紛紛留言吐槽「阿姨好好護膚吧」、「第一眼以為是她媽媽」、「長這樣還當大網紅」、「長相不是蘿莉卻操蘿莉人設」。

▲▼蔡蘿莉。（圖／翻攝自微博）

▲蔡蘿莉營造蘿莉形象，有超高人氣。（圖／翻攝自微博）

蔡蘿莉受到大批網友狂酸，她也錄了一段影片，崩潰摔手機說「不用你們截了，我自己來」、「不就是臉圓了點，眼睛小了點，醜了點」、「我發誓今後一定將美顏用到底」，不過她已將原本被瘋傳的素顏照經過修圖處理才放在影片中。

▼蔡蘿莉自己PO出的截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡蘿莉。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
鄭弘儀母親辭世！　辦後事聽到「人倫慘況」嘆：好悽慘
鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」！　醫一看：怎拖到現在才來
快訊／國三北上土城段5車連環撞！　四線道封閉回堵紫爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！　她竟抓狂摔手機吼：就是醜了點

9人吃麵嫌太貴！結完帳「倒光免費醬料」…老闆痛心：全糟蹋了

北京「五一」收假人潮爆量　較去年同期增3倍　

菲國外長誇讚林鄭月娥　「鴉片戰爭以來香港最好領導人」

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗　「墜7F慘死」躺2hrs被找到

WTO最新人事　陸商務副部長張向晨獲任副秘書長

中國今年發「職業培訓券」1000萬張　助就業問題　

陸疾控中心證實：3名回國者疑在印度感染變種病毒

中國取代美國　OECD：成為世界第一投資目的國

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！　她竟抓狂摔手機吼：就是醜了點

9人吃麵嫌太貴！結完帳「倒光免費醬料」…老闆痛心：全糟蹋了

北京「五一」收假人潮爆量　較去年同期增3倍　

菲國外長誇讚林鄭月娥　「鴉片戰爭以來香港最好領導人」

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗　「墜7F慘死」躺2hrs被找到

WTO最新人事　陸商務副部長張向晨獲任副秘書長

中國今年發「職業培訓券」1000萬張　助就業問題　

陸疾控中心證實：3名回國者疑在印度感染變種病毒

中國取代美國　OECD：成為世界第一投資目的國

諾富特管理「中央地方互甩鍋」　陳時中提「爭議點」：執行有漏洞

雙二一遭退學→年收2.2億電商社長！　邵庭熬4年翻身獲頒榮譽校友

機組員排第一序位施打疫苗？李秉穎：會被國際間笑死

因疫情隔離就醫「無法5月繳稅」　可延到6月底申報

台灣上網率居亞洲第三　劉世芳提跨國合作防範數位威脅

諾富特群聚感染延燒！「密切接觸者」關鍵時間　超過就被匡列

國三土城段5車連撞1傷！汙水槽佔據4車道　車流紫爆「狂塞12K」

黃暐瀚「直播20分鐘前」接到母身亡噩耗！ 朱學恆代班曝心碎內幕

林昶佐「裸上身」打疫苗引網暴動　杜汶澤大讚：身材不錯！

中國崛起嚴重威脅美國地位！美參聯主席警告：全球將進入潛在動盪

朴娜勑遭控性騷擾..爺爺拭淚：很心痛　暖心開導「錯了就要承認」她聽完淚崩

大陸熱門新聞

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

9人吃麵嫌太貴！結完帳倒光免費醬料

千萬網紅蘿莉無P素顏照瘋傳！她竟抓狂摔手機

每晚人蚊大戰3hrs！他PO殺蚊日記怨念噴出螢幕

他音樂節穿防護服熱舞嗨甩頭　網友笑歪重播10次

他捕獲350公斤大魚賣43萬！內行：虧了至少賣430萬

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

北京五一收假人潮　較去年增3倍　

熊朝我奔來...母女呆站嚇傻

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

菲國外長讚林鄭「香港最好領導人」

更多熱門

相關新聞

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

千萬網紅脫口罩「零P圖真面目」曝光！

大陸21歲網紅蔡蘿莉在微博上擁有百萬粉絲，抖音更是有著千萬追蹤人數，招牌的蘿莉造型受到許多粉絲的追捧，靠著遊戲《絕地求生》（吃雞）直播爆紅，由於觀看她實況的人眾多，因此還被稱為「直播界的春晚」，而她本人則有著「二次元一姐」封號。近日有網友曬出了她的零修圖照片，讓許多人大呼認不出來，更直言「看起來好老」。

關鍵字：

蔡蘿莉

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

北漂妹租屋驚見「門把轉動」　男房東竟逼5萬元封口

《青春有你3》遭令停播！2爭議官方怒了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面